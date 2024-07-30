Десятки ракет в одну точку: россияне пытались разбить дамбу на ДнепроГЭС

ДнепроГЭС может повторить судьбу Каховской ГЭС

Россияне неоднократно пытались вывести из строя Днепровскую ГЭС. С начала вторжения по ней прилетело не менее 40 ракет разного типа, и это не считая дронов.

Об этом рассказал член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Сергей Нагорняк в эфире "Новини.LIVE". Он говорит, что россияне хотят сделать с этой электростанцией то же, что и с Каховской ГЭС.

По его словам упомянутые ракеты это то, что прилетело только по территории станции ДнепроГЭС-1 и ДнепроГЭС-2.

"Хуже всего не только то, что враг пытался вывести эту гидроэлектростанцию из строя, а он пытался повторить то, что он сделал с Каховской ГЭС. Враг прицельно бил в одну точку и в нее прилетало 4-5 ракет для того, чтобы сбить дамбу и прорвать ее", — сказал Нагорняк.

Нардеп отметил, что россияне будут и впредь пытаться воплотить в жизнь свои замыслы, поэтому Украине надо приложить максимум усилий, чтобы защитить свои объекты от новых обстрелов.

Как сообщалось ранее, исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук ранее предупредил украинцев о том, что зима будет тяжелой в плане отключений света, а потому каждый должен рассчитывать на свои силы, чтобы не остаться совсем без электричества.