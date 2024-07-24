Отключения по 12 часов станут нормой: нардеп рассказал, к чему готовиться украинцам зимой

Длительность отключений будет зависеть от температуры воздуха

Зима 2024-25 года в Украине гарантированно пройдет с отключениями электричества. Однако многое будет зависеть от погоды.

Об этом в эфире "Новини.LIVE" член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Сергей Нагорняк. По его словам, вариант отключений света 12/12 (два часа со светом и два без) является "более-менее нормальным сценарием".

"Не удастся все энергообъекты восстановить, так как часть теплоэлектростанций и часть гидроагрегатов в этом году физически не может быть восстановлена. На это нужно больше времени", — отметил он.

При этом он отметил, что отключения стоит ждать с вероятностью в 100%, однако их длительность будет зависеть от температуры воздуха.

Нагорняк говорит, что сложнее ситуация обстоит в городах, однако там власти уже работают над тем, чтобы обеспечить альтернативные источники электричества, чтобы не дать системе водоснабжения замерзнуть. В частных домах, говорит он, каждая семья и так уже знает, что делать.

Как сообщалось ранее, исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук ранее предупредил украинцев о том, что зима будет тяжелой в плане отключений света, а потому в этом плане каждый должен рассчитывать на свои силы.