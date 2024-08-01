В Monobank произошел масштабный сбой: что известно

В четверг, 1 августа, утром в онлайн-банкинге Monobank в Украине произошел сбой. Пользователи не могут войти в приложение и просмотреть баланс карты онлайн.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа". В то же время, рассчитаться картой моно на кассах магазинов можно.

"Сложности в работе приложения. Занимаемся решением проблемы", — говорится в сообщении при входе в онлайн-банкинг.

Больше подробностей о сбое в Monobank читайте по ссылке.