В Monobank произошел масштабный сбой: что известно
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В четверг, 1 августа, утром в онлайн-банкинге Monobank в Украине произошел сбой. Пользователи не могут войти в приложение и просмотреть баланс карты онлайн.
Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа". В то же время, рассчитаться картой моно на кассах магазинов можно.
"Сложности в работе приложения. Занимаемся решением проблемы", — говорится в сообщении при входе в онлайн-банкинг.
Больше подробностей о сбое в Monobank читайте по ссылке.