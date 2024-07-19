Сбой в Microsoft: как решить проблему запуска компьютера, четыре простых действия

В Украине организации уже полностью или частично решили проблему

С утра 19 июля ряд организация в мире и в Украине столкнулись с проблемой запуска компьютеров, которые функционируют на операционной системе Microsoft Windows и используют программное обеспечение CrowdStrike Falcon. Есть ряд инструкций CrowdStrike для быстрого решения этой неполадки.

Об этом сообщили в Telegram-канале Госспецсвязи. Отмечается, что в Украине организации уже полностью или частично решили проблему.

"Специалисты Госспецсвязи рекомендуют воспользоваться инструкциями CrowdStrike для быстрого решения этой проблемы", — говорится в сообщении.

Инструкции:

Загрузите Windows в безопасном режиме или в среде восстановления Windows.

Перейдите в каталог C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike

Найдите файл с названием "C-00000291*.sys" и удалите его.

Перезагрузите компьютер или сервер

При этом в Госспецсвязи могут предоставить практическую или консультативную помощь в решении проблемы. Для этого необходимо обратиться по номеру: +38 (044) 281-88-25 или же на электронную почту: [email protected].

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 19 июля также был сбой у Новой почты. Было сообщено о приостановке работы отделений в некоторых регионах.