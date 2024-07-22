Сбой в "Киев Цифровой": какие сервисы сейчас недоступны

В приложении ведутся "ремонтные работы"

В понедельник, 22 июля, пользователи мобильного приложения "Киев Цифровой" столкнулись с проблемами. После авторизации появляется сообщение о технических неполадках, из-за которых многие функции приложения недоступны.

Об этом сообщают местные паблики и пользователи, информацию проверил "Телеграф". Из-за сбоя в приложении оплатить проезд в общественном транспорте невозможно.

Также нельзя использовать другие городские сервисы через приложение. После авторизации пишет, что "сервисы на ремонте".

Разработчики "Киев Цифрового" отмечают, что ведутся работы по устранению проблемы и обещают возобновить работу приложения в ближайшее время.

Напоминаем, на днях в системе "Новой почты" произошел масштабный сбой. Отделения некоторое время не работали по всей Украине.

Посылки не принимали, а телефоны поддержки клиентов "Новой почты" не отвечали. Но впоследствии работа всех клиентских систем и сервисов была возобновлена.

Ранее "Телеграф" писал, что масштабный сбой в Microsoft нарушил работу компаний по всему миру, задело и аэропорты. Пользователи по всему миру не смогли получить доступ к ее облачным вычислительным платформам.