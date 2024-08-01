В Monobank произошел сбой: недоступны некоторые функции, все подробности (обновлено)

В приложении выдавало ошибку

В четверг, 1 августа, утром в онлайн-банкинге Monobank в Украине произошел сбой. Пользователи не могут войти в приложение и просмотреть баланс карты онлайн.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа". В то же время рассчитаться картой моно на кассах магазинов можно, оплаты проходят.

UPD: в 10:30 сбой в приложении Monobank не фиксируется. Все функции доступны и работают.

"Сложности в работе приложения. Занимаемся решением проблемы", — говорится в сообщении при входе в онлайн-банкинг.

При входе в приложение сразу выдает ошибку, также не отображается баланс карты и предварительные операции со счетом.

Однако такая проблема наблюдается не у всех украинцев, некоторые сообщают, что приложение работает и есть возможность осуществить все финансовые операции.

Напомним, что в начале мая Monobank несколько дней подряд подвергался мощным хакерским атакам. Так, 1 и 2 мая украинцы наблюдали проблемы в работе не только приложения, но и терминалов. Ведь не получалось положить наличные деньги на карточку. Тогда основатель банка Олег Гороховский подтверждал, что сбои банка работа хакеров.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине в июле произошел сбой в работе Vodafone, Sense Bank, "Нова пошта" и других сервисов. Популярные серверы пытались возобновить работу полдня.