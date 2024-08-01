У Monobank стався масштабний збій: що відомо

У четвер, 1 серпня, зранку в онлайн-банкінгу Monobank в Україні стався збій. Користувачі не можуть скористуватись застосунком та переглянути баланс картки онлайн.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфу". Водночас наразі розрахуватися карткою моно на касах магазинів можна.

"Складнощі у роботі застосунку. Займаємось вирішенням проблеми", — йдеться у повідомлені під час входу в онлайн-банкінг.

Більше деталей про збій у Monobank читайте за посиланням.