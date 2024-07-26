Бонусы, премии, высокая зарплата и бронь от мобилизации: в тылу ищут водителей на работу, но есть важное условие

Требования к кандидатам достаточно просты

Украине появляется все больше вакансий для мужчин с бронью от мобилизации и конкурентной зарплатой. К примеру, Украинская Торгово Дистрибьюционная Компания ищет в Ивано-Франковске водителя-экспедитора на зарплату от 25 000 до 40 000 гривен.

Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы. Одно из основных требований – наличие собственного автомобиля.

От кандидата на эту вакансию также требуется опыт работы с накладными, ответственность и внимательность. В то же время работодатель отмечает, что желательно иметь опыт работы водителем.

В обязанности водителя входит:

загрузка/выгрузка продукции;

доставка продукции в торговые точки;

заполнение накладных;

обеспечение безопасной и своевременной доставки товаров;

Компания предлагает своим сотрудникам достойную заработную плату и возможность дополнительного заработка на предприятии, график работы 5/2 со вторника по субботу, возможность профессионального роста и карьерного развития в международной компании. Также работникам предоставляется социальный пакет.

Ранее "Телеграф" писал, что предприятие ищет водителя на зерновоз. Обещают зарплату до 65 000 гривен.