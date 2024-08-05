Эти фамилии считаются самыми популярными в Украине: проверьте в списке свою
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В первую двадцатку входят родовые имена, у которых десятки тысяч носителей в Украине
Среди множества разнообразных украинских фамилий есть те, которые считаются самыми популярными и распространенными. У них по всей стране есть десятки тысяч носителей.
Согласно данным портала "Рідні", первое место по популярности занимает фамилия Мельник. В Украине зафиксировано более 107 тысяч людей с таким родовым именем.
В этом списке будут фамилии, которые в основном давали от названия профессий — мельников, сапожников, кузнецов, бондарей, ткачей, портных, "олейников". От профессии "коваля", кузнеца происходят три самые популярные фамилии – это Коваленко, Ковальчук, Коваль.
Список самых популярных фамилий в Украине
- Шевченко 106340 носителей
- Коваленко (88632 носителей)
- Бондаренко — 88133 носителей;
- Бойко — 83195 носителей;
- Ткаченко — 82270 носителей;
- Кравченко — 75456 носителей;
- Ковальчук — 70410 носителей;
- Коваль — 62232 носителей;
- Олейник — 59375 носителей.
Следующими в списки идут такие фамилии: Шевчук, Полищук, Иванова, Ткачук, Савченко, Бондарь, Марченко, Руденко, Мороз, Лысенко. Они также имеют большое количество носителей и входят в двадцатку самых распространенных.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие украинские фамилии считаются самыми редкими. У некоторых из них менее сотни носителей по всей стране.