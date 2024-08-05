Эти фамилии считаются самыми популярными в Украине: проверьте в списке свою

В первую двадцатку входят родовые имена, у которых десятки тысяч носителей в Украине

Среди множества разнообразных украинских фамилий есть те, которые считаются самыми популярными и распространенными. У них по всей стране есть десятки тысяч носителей.

Согласно данным портала "Рідні", первое место по популярности занимает фамилия Мельник. В Украине зафиксировано более 107 тысяч людей с таким родовым именем.

В этом списке будут фамилии, которые в основном давали от названия профессий — мельников, сапожников, кузнецов, бондарей, ткачей, портных, "олейников". От профессии "коваля", кузнеца происходят три самые популярные фамилии – это Коваленко, Ковальчук, Коваль.

Список самых популярных фамилий в Украине

Шевченко 106340 носителей

106340 носителей Коваленко (88632 носителей)

(88632 носителей) Бондаренко — 88133 носителей;

— 88133 носителей; Бойко — 83195 носителей;

— 83195 носителей; Ткаченко — 82270 носителей;

— 82270 носителей; Кравченко — 75456 носителей;

— 75456 носителей; Ковальчук — 70410 носителей;

— 70410 носителей; Коваль — 62232 носителей;

— 62232 носителей; Олейник — 59375 носителей.

Следующими в списки идут такие фамилии: Шевчук, Полищук, Иванова, Ткачук, Савченко, Бондарь, Марченко, Руденко, Мороз, Лысенко. Они также имеют большое количество носителей и входят в двадцатку самых распространенных.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие украинские фамилии считаются самыми редкими. У некоторых из них менее сотни носителей по всей стране.