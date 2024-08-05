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Эти фамилии считаются самыми популярными в Украине: проверьте в списке свою

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Автор
Сгенерировано ИИ ("Телеграф") Новость обновлена 05 августа 2024, 15:54

В первую двадцатку входят родовые имена, у которых десятки тысяч носителей в Украине

Среди множества разнообразных украинских фамилий есть те, которые считаются самыми популярными и распространенными. У них по всей стране есть десятки тысяч носителей.

Согласно данным портала "Рідні", первое место по популярности занимает фамилия Мельник. В Украине зафиксировано более 107 тысяч людей с таким родовым именем.

В этом списке будут фамилии, которые в основном давали от названия профессий — мельников, сапожников, кузнецов, бондарей, ткачей, портных, "олейников". От профессии "коваля", кузнеца происходят три самые популярные фамилии – это Коваленко, Ковальчук, Коваль.

Список самых популярных фамилий в Украине

  • Шевченко 106340 носителей
  • Коваленко (88632 носителей)
  • Бондаренко — 88133 носителей;
  • Бойко — 83195 носителей;
  • Ткаченко — 82270 носителей;
  • Кравченко — 75456 носителей;
  • Ковальчук — 70410 носителей;
  • Коваль — 62232 носителей;
  • Олейник — 59375 носителей.

Следующими в списки идут такие фамилии: Шевчук, Полищук, Иванова, Ткачук, Савченко, Бондарь, Марченко, Руденко, Мороз, Лысенко. Они также имеют большое количество носителей и входят в двадцатку самых распространенных.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие украинские фамилии считаются самыми редкими. У некоторых из них менее сотни носителей по всей стране.

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