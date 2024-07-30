Нашли нарушений на 700 млн: в Запорожской области отменили скандальный дорожный тендер

Тендер на сумму 1,3 миллиарда гривен отменили

Тендеры в Украине часто становятся предметом скандалов из-за многочисленных нарушений. Даже с внедрением системы ProZorro, которая должна обеспечить прозрачность процедур, должностные лица находят способы манипулировать процессом.

В Запорожской области было отменен договор на ремонт дороги Т-08-15 Бильмак из-за многочисленных нарушений, выявленных во время аудита. Общая сумма тендера составила 1,3 миллиарда гривен, но благодаря своевременным действиям удалось избежать растраты почти 700 миллионов гривен.

Выявлены нарушения

Госаудитслужба провела тщательный мониторинг тендера на ремонт дороги в системе Prozzoro. Аудиторы обнаружили, что исполнитель будущих работ не предоставил целый ряд необходимых подтверждающих документов. Это и стало основной причиной для начала расследования.

После выявления нарушений Службу автомобильных дорог в Запорожской области обязали устранить недостатки. Однако вместо выполнения требований госкомпания решила подать в суд, где проиграла дело. Это привело к расторжению соглашения на ремонт дороги.

В результате отмены тендера, чиновник, занимавшийся документами, был уволен. Стоимость выполненных работ на данный момент составляет 456 миллионов гривен, что значительно меньше первоначально объявленной суммы в 1,3 миллиарда гривен. Таким образом, удалось сэкономить почти 700 миллионов гривен.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что "Укрпочта" собирается ремонтировать старые фургоны за государственный счет. За сумму, объявленную в тендере, можно приобрести около 78 новых автомобилей.