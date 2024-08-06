К переговорам с РФ нас подталкивают две вещи, - нардеп

Это результат ситуации и в тылу, и на фронте.

К переговорам с Российской Федерацией нас подталкивают и партнеры, и мобилизационная политика страны. Сейчас в Украине есть не только проблема дефицита оружия, но нехватки военнослужащих в рядах ВСУ.

Об этом заявил народный депутат от "Слуги народу" Георгий Мазурашу в эфире "Новини Live". Он отметил, что такая ситуация стала возможна благодаря "немудрой мобилизационной политике".

"Нас могут принуждать к переговорам существующие реалии. К сожалению, действительно, в настоящее время проблема не только с тем, чем воевать, что зависит преимущественно от наших партнеров, но и кем, то есть огромный дефицит боеспособных единиц в Вооруженных силах Украины", — отметил Мазурашу.

По его словам, виной этому может быть ситуация и на фронте, и в тылу

"К такому положению привела и такая совково-рабовладельческая мобилизационная политика, и "совковые" реалии в ВСУ", — добавил нардеп.

Отметим, что Зеленского фактически заставляют садиться за стол переговоров с РФ. Сейчас все ведет только к этому варианту – ситуация на фронте, ситуация в армии, нежелание "партнеров" с Запада давать больше оружия и делать это быстрее.

Между тем в Украине растет количество людей, которые не возражают против идеи начала мирных переговоров с Россией. Почти треть украинцев готовы к территориальным уступкам.