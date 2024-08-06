До переговорів із РФ нас підштовхують дві речі, — нардеп

Це результат ситуації і в тилу, і на фронті

До переговорів із Російською Федерацією нас підштовхують і партнери, і мобілізаційна політика країни. Нині в Україні є не лише проблема дефіциту зброї, а й нестачі військовослужбовців у лавах ЗСУ.

Про це заявив народний депутат від "Слуги народу" Георгій Мазурашу в ефірі "Новини Live". Він зазначив, що така ситуація стала можлива завдяки "немудрій мобілізаційній політиці".

"Нас можуть примушувати до переговорів існуючі реалії. На жаль, справді нині проблема не лише з тим, чим воювати, що залежить переважно від наших партнерів, а й ким, тобто величезний дефіцит боєздатних одиниць у Збройних силах України", — наголосив Мазурашу.

За його словами, виною цьому може бути ситуація і на фронті, і в тилу.

"До такого положення призвела і така совково-рабовласницька мобілізаційна політика, і "совкові" реалії у ЗСУ", — додав нардеп.

Зазначимо, що Зеленського фактично змушують сідати за стіл переговорів із РФ. Нині все веде лише до цього варіанту – ситуація на фронті, ситуація в армії, небажання "партнерів" із Заходу давати більше зброї та робити це швидше.

Тим часом в Україні зростає кількість людей, які не заперечують ідеї початку мирних переговорів з Росією. Майже третина українців готова до територіальних поступок.