Издевалась над сожителем: жительницу Тернопольщины судили и назначили смешной штраф

Психологическое насилие является преступлением

Подгаецкий районный суд рассмотрел дело о домашнем насилии психологического характера и признал женщину виновной по ч.1 ст.173-2 КУоАП. Ее оштрафовали на 187 грн.

Об этом сообщает издание "Тернопольские события" со ссылкой на постановление Пидгаецкого райсуда. Инцидент произошел еще в конце марта.

Женщина получила штраф за психологическое насилие

В постановлении говорится, что инцидент произошел 30 марта 2024 года в 12:50. Женщина поссорилась со своим сожителем. Во время конфликта она угрожала ему физической расправой и оскорбляла его нецензурными словами.

Мужчина заявил, что его психическому здоровью был причинен вред. Он подал в суд.

Женщину признали виновной в домашнем насилии психологического характера. Суд назначил штраф в размере 187 грн.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во Львовской области учительницу оштрафовали за оскорбление учащихся. Дети пожаловались, что она оскорбляла их словесно, критиковала внешность и занижала баллы. Слова учеников подтвердила классная руководительница. Сама же ответчитчица пыталась заверить суд, что является требовательным преподавателем, но никогда не оскорбляла школьников.

Также во Львове судили мужчину из-за интима на улице. Его оштрафовали за мелкое хулиганство.