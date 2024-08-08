У мережі повідомили про "замах" на українського міністра: в РНБО вже прокоментували

Українців закликають довіряти тільки перевіреній інформації

Росіяни продовжують поширювати фейки щодо українського військово-політичного керівництва. Цього разу вони повідомили про нібито замах на міністра оборони України Рустема Умєрова.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО. Зазначається, російські пропагандисти поширюють неправдиву інформацію про замах на українського міністра оборони за допомогою вибухового пристрою.

"Центр верифікував інформацію у Міністерстві оборони та зазначає, що вона не відповідає дійсності. Російська пропаганда вже не вперше здійснює інформаційні атаки проти українських посадовців", — йдеться у повідомленні

У ЦПД зазначили, що за допомогою поширення таких фейків росіяни намагаються дестабілізувати ситуацію всередині України. Там також закликали українців довіряти тільки верифікованим джерелам інформації.

Як писав "Телеграф", Центр протидії дезінформації (ЦПД) у травні повідомляв, що веде переговори з TikTok щодо боротьби з російською пропагандою. Вже є ідеї, як блокуватимуться ворожі канали. ЦПД вже склав список каналів, які розповсюджують дезінформацію в TikTok, і він був оприлюднений на їхньому сайті.