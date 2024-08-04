Пляж "ломится" от отдыхающих: как живет Кирилловка в августе под оккупацией (видео)

Пользователи сети рассказали, какая сейчас ситуация в посёлке

Известный курортный поселок Кирилловка, что расположен на побережье Азовского моря в Запорожской области, в самый разгар сезона абсолютно пуст. С приходом российских оккупантов любимый курорт многих украинцев стал безлюдным и забытым местом.

Соответствующее видео, снятое на пляже в Кирилловке, появилось в социальных сетях. Там где обычно в августе было огромное количество людей, работали магазины, рынки, аттракционы и водные развлечения, сейчас пустота и тишина.

В августе каждое лето на море приезжало огромное количество отдыхающих. А найти свободную базу в это время — задача была не из простых. Сейчас же на этих базах отдыха поселились оккупанты.

В комментариях под видео некоторые рассказали, какая сейчас ситуация в Кирилловке:

"В Кирилловке люди есть только в центре, там где есть бассейны, на косах пусто, аквапарк не работает, "Техас" (клуб, — Ред.) тоже закрыт, работает только дельфинарий".

Стоит добавить, что обычно в Кирилловке работал парк аттракционов, а также магазинчики, кафе, клубы и рынок, где можно было найти все что угодно, от вареной кукурузы до сувениров и подарков. Но сейчас всего этого больше нет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в украинском Мариуполе, который временно находится под оккупацией, россияне и не только устраивают там настоящий хаос. Такая ситуация произошла на одном из пляжей, куда семья из Чечни загнала свой внедорожник чуть ли не до берега. А когда главу семейства попросили убрать машину, его это очень разозлило.