"Люди уверены, что их обманывают": экс-министр ЖКХ рассказал, какими должны быть тарифы в Украине

Умные разговоры об экономически обоснованном тарифе слишком сложные

Ключевой задачей тарифной политики должен стать тотальный контроль за себестоимостью тарифов. Цены должны быть вычищены от схем и отражать точную стоимость куба воды, гигакалории тепла или себестоимость добычи и транспортировки газа.

Только так украинские власти смогут объяснить людям происхождение тарифов на те или иные коммунальные услуги и успокоить их. Об этом в эфире "Новости. Live" заявил народный депутат и экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко.

"Надо контролировать эту себестоимость, вылизывать, вычищать. Чтобы она максимально прозрачна была, все схемы давно пора под страхом расстрела там прекратить, понимаете. Чтобы люди понимали: вот это реальная себестоимость куба воды, это реальная себестоимость тепла гигакалории, это реальная себестоимость добычи газа, транспортировка и так далее Вот ключевая задача тарифной политики — чтобы люди наконец-то успокоились, что их не обманывают", — сказал Кучеренко.

По его словам, сейчас кого не спроси – все украинцы уверены, что правительство их обманывает.

"Экспортируют электроэнергию куда-то там, в банки какие-то стеклянные там квасят... В целом, что угодно. Дурачат и все кругом изменники и манипуляторы", — отметил Кучеренко.

Вместе с тем, по его словам, все эти заумные разговоры об экономически обоснованном тарифе и том, как он формируется для людей слишком сложны.

"Это наука", — подчеркнул экс-министр.

"На самом деле правительство обязано на себя брать ответственность за установление экономически обоснованного тарифа там, где нет рынка. Это ключевой момент. Если же есть рынок, конкуренция мы забываем о себестоимости. Это как пойти на базар: у кого картошка по 50, у кого по 40, а там вообще 30. На рынке есть предложение, есть конкуренция и нет манипуляций", — сказал нардеп.

К слову, ранее "Телеграф" рассказывал о том, изменятся ли тарифы на свет в августе. Также мы писали о том, что в Минэнерго объяснили, почему действующий тариф на свет не спасет от отключений и какова его рыночная цена.