Тарифы на свет с 1 августа: ожидать ли украинцам новые цифры в платежках

Последнее подарожание было совсем недавно

В июле правительство утвердило новые тарифы на электроэнергию для всех бытовых потребителей и многие задаются вопросом о том, будет ли повышаться стоимость света в августе. Украинцев призвали не беспокоиться — с 1 августа тарифы на свет останутся без изменений.

Стоимость электроэнергии составляет на данный момент 4,32 грн за 1 кВт-час и продлится этот тариф до 30 апреля 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".

По актуальным тарифам на электроэнергию в августе украинцы будут платить 4,32 грн за 1 кВт в час. Дифференциации тарифа по объему потребления не будет – все украинцы должны платить фиксированную цену.

В течение отопительного периода, с 1 октября 2024 года по 1 апреля 2025 года, предусмотрен льготный тариф для потребителей, использующих электроотопительные установки.

Для них устанавливаются следующие тарифы:

• до 2000 потребленных кВт*ч в месяц — 2,64 грн/кВт*ч;

• более 2000 кВт*ч в месяц – 4,32 грн/кВт*ч.

Если же у потребителя установлен двухзонный счетчик, то в ночные часы – с 23:00 до 07:00 – тариф будет составлять 2,16 грн за кВт-час.

Министр энергетики Герман Глущенко отметил, что в условиях сложной экономической ситуации из-за войны нельзя разрешить повышение цены на электроэнергию для населения до рыночного уровня (почти 7,5 грн/кВт/час), но и государство в этих условиях не имеет возможности удерживать сверхнизкую льготную цену для всех потребителей. Ведь тариф на электроэнергию в размере 2,64 грн. покрывал лишь треть реальной стоимости электроэнергии.

Напомним, с 1 июня 2023 года тариф на свет для населения был установлен на уровне 2,64 грн/кВт-ч по НДС. С тех пор тариф не пересматривался, но этот вопрос появился в повестке дня после российских ударов по украинской энергетике этой весной.

Отметим, что тарифы на тепло и газ были зафиксированы на довоенном уровне в начале широкомасштабного вторжения РФ в Украину и останутся таковыми до окончания военного положения.

Также на установленном уровне останутся тарифы на водоснабжение и отвод, услуги ЖЭКов и вывоз мусора.

Напомним, нардеп Олег Семинский подчеркнул, что тарифы останутся неизменными до конца года. Он убежден, что точно не возрастут цены на газ, ведь у Украины есть определенный запас. В то же время, по его словам, МВФ уже намекает на необходимость снятия моратория на поднятие тарифов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, во сколько обойдется зарядить повербанк по новым тарифам на свет. В Украине с 1 июня существенно выросли тарифы на электроэнергию. В этой связи пользоваться бытовыми электроприборами также стало дороже.