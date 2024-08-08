На случай ядерного взрыва или просто для красоты? Зачем в СССР запихивали "розочки" в ручки КПП

В советское время автолюбители находили очень креативные способы выделиться на дорогах

В советское время автомобильный декор был весьма ограничен. Он часто выглядел аляповато, но в условиях ограниченного выбора позволял владельцам автомобилей проявлять креативность и создавать уникальные образы своих авто.

В те времена отделка салона была скудной, часто ограничиваясь имитацией дерева. И одним из популярных элементов тюнинга была "розочка" в ручке рычага переключения передач. Набалдашник для ручки делали из оргстекла или эпоксидной смолы.

Почему такой популярной стала именно "розочка"

Здесь никакой конспирологии – благодаря своей простоте исполнения. Цветы можно было легко вырезать сверлом, это не требовало высокой квалификации мастера. Яркие цвета заполнения скрывали "криворукость", делая такие украшения беспроигрышным вариантом дизайна. Более опытные мастера создавали сложные композиции в виде мини-букетов, а профессионалы могли изготовить целый гарнитур, включая кнопки закрывания дверей в единой тематической гамме.

Назначение "розочки" в ручке КПП

Как это было принято в СССР, банальным вещам предавали особое или даже секретное значение. Но основная функция этого элемента заключалось в улучшении эстетического вида салона автомобиля, и "розочка" успешно добавляла своеобразной изысканности в интерьер.

По другой версии, такой набалдашник из оргстекла просто был надежнее. Из-за низкокачественных материалов, "родная" ручка КПП теряла товарный вид очень быстро. Пластиковая же была более устойчивой к повреждениям.

Третья версия была именно в духе СССР. Согласно ей, "розочка" могла выполнять жизненно важную функцию в случае ядерного взрыва, если владелец автомобиля не успевал добраться до бомбоубежища. Итак, водитель должен был плотно закрыть стекла, разбить стеклянный колпак. И тогда роза начала бы фотосинтез и выделяла бы кислород. Этим же и объясняли использование исключительно механических стеклоподъемников, которые были более надежными в экстремальных условиях.

В наше время такие элементы декора встречаются редко, поскольку современные автомобили имеют более качественные материалы отделки. Дизайнеры уделяют внимание каждой детали интерьера, делая установку подобных элементов излишней.

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