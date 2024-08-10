"Человек может тебя послать и уйти": сотрудник ТЦК рассказал, что они не имеют права делать

Есть четкие правила

Сотрудники территориальных центров комплектования могут задерживать военнообязанных только в одном случае — если мужчина находится в розыске. Кроме того, происходить это может только в присутствии полицейских.

Если человек не находится в розыске — военкомат не имеет права его задерживать. Об этом рассказал военный Полтавского ТЦК СП Александр Мацько в интервью "Суспільне. Полтава".

"Человек может тебя послать, развернуться и уйти. Мы ничего не можем сделать. Задерживать может только работник полиции, я имею право только известить", — отметил он.

В то же время, по словам военного, сотрудники ТЦК имеют право задержать военнообязанного, если он находится в розыске за нарушение военного учета. Однако обязательным условием для этого является присутствие представителей полиции.

Стоит отметить, что согласно обновленному закону о мобилизации, до 16 июля текущего года обновить свои данные должны были военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет. Те, кто этого не сделал, являются нарушителями военного учета. ТЦК могут подавать таких лиц в розыск. Обновить данные можно и сейчас, но есть большой шанс получить немалый штраф.

Ранее "Телеграф" рассказывал, в каких случаях могут мобилизовать забронированных мужчин. Бронирование может быть аннулировано.