Залужный засветился на выпускном в элитной военной академии Великобритании (фото)

Речь о Королевской военной академии в Сандгерсте

Экс-главком Валерий Залужный, недавно приступивший к исполнению обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Украины в Великобритании, присутствовал на выпускном параде в Royal Military Academy Sandhurst.

Об этом Залужный сообщил на своей странице в Facebook. По его словам, там он поздравил с завершением обучения украинца Арсена Ковалева.

"Имел честь присутствовать на выпускном параде в Royal Military Academy Sandhurst. Поздравил с успешным завершением обучения нашего выпускника Арсена Ковалева. Удачи тебе, казаче", — написал Залужный.

Экс-главком также опубликовал две фотографии, на которых он позирует с молодым военным, выпускником академии Арсеном Ковалевым. Оба одеты в парадную военную форму.

Валерий Залужный вместе с Арсеном Ковалевым

"Вполне возможно, что Вы, господин Генерал, поздравили будущего главнокомандующего", — пишут в сети восторженные пользователи.

Королевская военная академия в Сандгерсте

Это британское высшее военное учебное заведение, образованное в 1947 году в результате объединения Королевской военной академии (англ. the Royal Military Academy) и Королевского военного училища (англ. the Royal Military College).

Королевская академия принимает иностранных студентов, с 1997 по 2019 здесь учились 15 украинских кадетов. Лучший выпускник получает особое отличие — Саблю лучшего зарубежного выпускника Королевской академии сухопутных войск Великобритании в Сандгерсте.

9 августа 2019 года первым украинцем, получившим это отличие, стал Артем Бараненко. В следующем, 2020 отличие получил также украинский курсант Антон Совенко из Военной академии в Одессе.

Среди выпускников академии – Уильям принц Уэльский, Принц Гарри, а также Уинстон Черчилль – премьер-министр Великобритании в 1940-1945 и 1951-1955 гг.

К слову, ранее Телеграф рассказывал о том, что Залужный опубликовал первое фото на новой должности. Экс-главком предстал в необычном для украинцев образе.