Залужний засвітився на випускному в елітній військовій академії Великої Британії (фото)

Мова про Королівську військову академію в Сандгерсті

Ексголовком Валерій Залужний, який нещодавно узявся до виконання обов'язків надзвичайного і повноважного посла України у Великій Британії, був присутній на випускному параді у Royal Military Academy Sandhurst.

Про це Залужний повідомив на своїй сторінці у Facebook. За його словами, там він привітав із завершенням навчання українця Арсена Ковальова.

"Мав за честь бути присутнім на випускному параді у Royal Military Academy Sandhurst. Привітав з успішним завершенням навчання нашого випускника Арсена Ковальова. Удачі тобі, козаче", — написав Залужний.

Ексголовком також опублікував дві світлини, на яких він позує з молодим військовим, випускником академії Арсеном Ковальовим. Обидва одягнені у парадну військову форму.

Валерій Залужний разом з Арсеном Ковальовим

"Цілком можливо, що Ви, пане Генерале, привітали майбутнього головнокомандувача", — пишуть у мережі захоплені користувачі.

Королівська військова академія в Сандгерсті

Це британський вищий військовий навчальний заклад утворений у 1947 році в результаті об'єднання Королівської військової академії (англ. the Royal Military Academy) і Королівського військового училища (англ. the Royal Military College).

Королівська академія приймає іноземних слухачів, з 1997 по 2019 рік тут навчалися 15 українських кадетів. Найкращий випускник отримує особливу відзнаку — Шаблю найкращого закордонного випускника Королівської академії сухопутних військ Великої Британії в Сандгерсті.

9 серпня 2019 року першим українцем, який здобув цю відзнаку, став Артем Бараненко. Наступного, 2020 року відзнаку отримав також український курсант Антон Совенко з Військової академії в Одесі.

Серед випускників академії — Вільям принц Уельський, Принц Гарі, а також Вінстон Черчилль — прем'єр-міністр Великої Британії у 1940-1945 та 1951-1955 рр.

До слова, раніше "Телеграф" розповідав про те, що Залужний опублікував перше фото на новій посаді. Ексголовком постав у незвичайному для українців образі.