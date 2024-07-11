Залужный опубликовал первое фото на новой должности: предстал в необычном образе

Украинцы в сети не прошли мимо нового образа генерала

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный, который уже прибыл в Великобританию, приступил к исполнению обязанностей. Он встретился с Вице-маршалом дипломатического корпуса Викторией Басби.

Об этом экс-главком сообщил в своем Telegram-канале. Предстал он, к слову, в очень необычном для украинцев образе.

Залужный уже приступил к исполнению своих обязанностей на должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Он провел встречу с коллегами и вручил верительные грамоты Вице-маршалу дипломатического корпуса, аккредитованного при Королевском дворце, главе структурного подразделения по протоколу Форина Офиса Виктории Басби.

"Продолжаю служить Украине…Победа Украины в войне с российским агрессором остается главным приоритетом в моей деятельности и деятельности Посольства", — подчеркнул Валерий Залужный.

На своей новой должности он сменил привычную для всех военную форму на деловой костюм темно-синего цвета. Это одно из редчайших фото, на которых украинский генерал в гражданской одежде. Украинцы отметили, что непривычно видеть Залужного не в форме, но отметили, что костюм ему очень идет.

Напомним, что Валерия Залужного уволили с должности Главкома ВСУ 8 февраля 2024 года и назначили на эту должность Александра Сырского. На следующий день президент вручил ему наивысшую государственную награду — звание Героя Украины.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Валерий Залужный попал в скандал из-за блогера-беглеца. В сети украинцы возмутились такому поведению бывшего главкома.