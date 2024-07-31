"Почему он молчит?": Залужный не стал комментировать якобы разрешение Червинскому на угон самолета, сеть взорвалась

В сети показали письмо посольства Украины в Великобритании

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный отказался прокомментировать слова экс-разведчика Романа Червинского. Речь идет о том, что якобы генерал лично давал разрешение на проведение операции по переманиванию российского самолета.

Об этом говорится в письме, подписанном Залужным, которое посольство Украины в Великобритании направило в ответ на запрос hromadske. В документе говорится, что ведомство "не владеет информацией", поєтому имеет право отказать в удовлетворении запроса.

Другие детали не уточняется.

Запрос был направлен после того, как на днях вышло интервью УП с разведчиком Романом Червинским, который полтора года провел в СИЗО в рамках уголовного дела об обстреле аэродрома Канатово. Он заявил журналистам, что экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный лично дал согласие на проведение операции по захвату самолета ВКС РФ в июле 2022 года.

Сеть сразу же отреагировала на информацию о том, что Залужный никак не прокомментировал данное заявление Червинского. Кто-то поддержал Залужного, а другие наоборот.

"Может это, конечно, какая-то "много ходов очка", но пока это выглядит как слив Червинского Залужным."; "Ему есть что терять…вот почему.."; "вот так железный хенерал)))"

"Почему он молчит? Залужный – ссыкло, трус. Или агент Кремля? Судят военных, разведчиков, сбушников, которые в суде смахивают на устный приказ главнокомандующего. А Залужный такой: "А что? Я ничего не комментирую". Значит, давал такие приказы. Ой, что-то с этим Залужным не так."

"Если Залужный давал санкцию на операцию, что это меняет? Сама операция, если она была бы удачной, принесла бы большую пользу Украине. В реальности руководитель операции был обыгран контрразведкой русны и в этом виноват только он а не тот, кто давал санкцию."

"Он совершенно верно поступил. А hromadske.ua намеренно раздувает этот информационный врач. Кстати, Залужный уже все высказал до этого, когда Червинского держали под арестом. Забыли? А зачем эту провокацию создали, журналисты? Под чей-то заказ?То -то же."

"Не он, а посольство не владеет инфой, читайте статью. Думаете ли вы, что Залужный вывез в Британию копии всех своих приказов?"

Дело Червинского

Бывший сотрудник ГУР МО Червинский получил подозрение от СБУ о превышении служебных полномочий (по ч. 5 ст. 426−1 УК Украины) 21 апреля 2024 года. Уже 24 апреля его задержали. По данным правоохранителей, полковник решил самовольно провести спецоперацию по захвату самолета ВКС РФ, пилот которого якобы согласился перейти на сторону Украины.

В результате действий Червинского Россия якобы получила данные о размещении военнослужащих Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов и 23 июля 2022 года нанесла удар по аэродрому Канатово.

В результате этой атаки погиб командир части, 17 защитников получили ранения. Украина лишилась двух боевых истребителей. Серьезно пострадали взлетная полоса и другая техника и здания.

Напомним, что 15 июля экс-разведчика выпустили из СИЗО под залог в размере девять миллионов гривен. Деньги за него внес 5-й президент Украины Петр Порошенко. Спустя два дня Червинскому избрали меру пресечения в виде домашнего ареста по делу о взятке.

Ранее "Телеграф" писал, что в комментариях для СМИ Червинский говорил, что сам находился на аэродроме Канатово во время обстрелов, а также заявил, что "дело начали фабриковать" в ноябре 2022 года.