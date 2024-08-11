Языковеды до сих пор не могут разгадать их значение: какие украинские фамилии имеют загадочное происхождение

Их носителей сохранилось достаточно мало

Происхождение большинства украинских фамилий уже хорошо известно языковедам. Однако есть и такие, происхождение которых до сих пор вызывает вопросы у исследователей.

Об этом рассказывает в своей работе "Современные украинские фамилии" языковед Юлиан Редько. По его словам, также неизвестно даже значение таких фамилий.

"Существует также большое количество фамилий, образование которых объяснить невозможно. Это искусственно образованные слова, непонятные для нас ни своей семантикой, ни строением", — пишет языковед.

Вот некоторые из таких фамилий:

Баляба;

Галазика;

Сикилинда;

Пиндра;

Цубера;

Нарепеха;

Джичка;

Джебка;

Шпуй;

Цюзь;

Пось.

Следует отметить, что по данным генеалогического общества "Рідні", фамилия Пось насчитывает всего 159 носителей.

Фамилия Цубера насчитывает 1791 носителя.

Фамилию Баляба носят всего 170 человек по всей Украине.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о фамилиях, которые давали тем, кто считал себя слишком надменным и самовлюбленным. Также мы писали о фамилиях, которые давали искусным поварам. Аромат от приготовленных ими блюд быстро расходился по древним поселениям, как и слухи.