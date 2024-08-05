"Они боятся, но мы будем работать": Зеленский сделал заявление о создании еще одной коалиции

Ее не хватает, чтобы защититься от российской агрессии

Президент Украины Владимир Зеленский поручил дипломатам работать над возможностью проведения заседания НАТО – Украина, на котором будет рассмотрен вопрос сбивания российских ракет ПВО соседних стран в рамках новой коалиции. Однако для партнеров это решение будет сложным, потому что они боятся эскалации.

Об этом Зеленский рассказал во время общения с журналистами. Его цитирует издание УНИАН.

Соседние страны боятся сбивать российские ракеты над Украиной

"Они всегда боятся вероятной эскалации. Мы боремся с этим. Будем работать над этим", — сказал Зеленский.

Президент уверен, что совместное заседание позволит приблизиться к этой цели. Поэтому он уже дал соответствующие распоряжения.

"Я думаю сегодня над этим и уже дал задание соответствующим нашим дипломатам работать с НАТО, чтобы была такая встреча наработана, и дата, когда мы сможем проговорить именно этот вопрос. Я думаю, что такой коалиции нам, на сегодняшний день, очень не хватает", — сказал Зеленский.

Ранее вопрос сбивания российских ракет Украина обсуждала с Польшей. Официальная Варшава будто бы была не против помочь защитить небо от враждебных целей. Однако в НАТО выступили против такой помощи. Североатлантический союз боится стать частью войны.

Некоторые эксперты полагают, что нет смысла просить Польшу сбивать ракеты над Украиной. Бывший спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил о неэффективности такого решения. Дело в том, что с территории Польши сбивать ракеты над Украиной не получится.

Напомним, "Телеграф" сообщал об официальном подтверждении передачи самолетов F-16. 4 августа они появились в небе над Одессой. У Зеленского показали первое официальное видео.