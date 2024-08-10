В Украине резко похолодает, но жара еще вернется: известный синоптик дал прогноз на август и назвал даты

Осадков в последний месяц лета будет мало

Начало августа принесло в большинство регионов Украины комфортную температуру воздуха. В синоптических процессах над Европейским континентом начинают просматриваться первые признаки приближающейся осени, но в августе еще будет жарко.

Прогнозом погоды на август с "Телеграфом" поделился известный синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич. По его словам, все чаще развиваются воздушные потоки с северной части Атлантического океана и территории Скандинавского полуострова, принося с собой прохладный и более влажный воздух.

По прогнозам, во вторую декаду августа, ожидается развитие высотного циклона над северо-восточной Европой и проседание высотной фронтальной зоны на юг. Это приведет к проникновению на восток Европы холодного воздуха с территории Норвежского моря и Скандинавского полуострова.

Поэтому, в большинстве областей Украины в период с 12 по 15 августа произойдёт кратковременное похолодание, которое практически не затронет только южные области, Крым и Закарпатье. Наиболее ощутимо понизится ночная температура: в западных, северных и местами восточных областях она составит порядка +7…+13 градусов, что уже на несколько градусов ниже климатической нормы.

При этом, дневная максимальная температура будет находиться в достаточно комфортных пределах: +22…+28 градусов. На юге будет заметно теплее, особенно на побережье морей. Здесь ночью столбики термометров будут колебаться в диапазоне +14…+20 градусов, а днём +27…+32.

На карте — вторжение скандинавского холода в Украину по состоянию на 12 августа. Чем более тёмный цвет заливки, тем более холодная воздушная масса по сравнению с климатической нормой

При этом, существенных осадков во время похолодания в Украине не ожидается. От них защитит область высокого давления, которая будет способствовать размытию атмосферных фронтов. Однако местами в северной части и западных регионах небольшие дожди возможны, но они будут иметь локальный характер и небольшую интенсивность.

Изменение погодных условий в Украине предвидится уже с вечера 15 августа. Воздушные потоки постепенно повернут на юго-западные, благодаря чему к нам поступит жаркая воздушная масса с Балканского полуострова.

В результате начиная с западных и южных областей, 16 – 18 августа температура воздуха значительно возрастет. Ночью прогнозируется +16…+22 градуса, днём +28…+34 градуса. В южных, центральных и восточных регионах местами жара достигнет +35…+37 градусов.

Однако жара, отмечает синоптик, надолго не задержится. Уже с 19 августа циклоническая деятельность и атмосферные фронты с западной Европы вытеснят знойный воздух за пределы нашей страны.

Таким образом, в августе ожидаются существенные колебания температуры воздуха и атмосферного давления. Осадков прогнозируется мало и в большинстве областей будет наблюдаться их недостаток.

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