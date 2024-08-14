Как узнать, пришел ли штраф от ТЦК: это можно сделать онлайн

Чтобы проверить информацию не обязательно идти в ТЦК

По новому закону о мобилизации все военнообязанные должны были обновить свои данные до 16 июля. Нарушение нормы считается административным правонарушением, предусматривающим наложение штрафа.

За неуточнение военно-учетных данных и игнорирование повесток гражданин может получить штраф в размере от 17 до 25 тысяч гривен. Юрист Дмитрий Франчук в комментарии РБК-Украина объяснил, как узнать есть ли штраф от ТЦК и СП.

Существует несколько способов проверить, наложен ли на вас штраф:

можно лично обратиться в территориальный центр комплектования. Там вам предоставят точную информацию о наличии штрафа, его размере и причинах наложения;

в мобильном приложении "Дія". В разделе "Послуги" выберите "Исполнительное производство". Система автоматически проверит вашу информацию и сообщит о наличии задолженности;

"Опендатабот" — этот сервис позволяет проверить информацию о наличия штрафа. Для этого на сайте необходимо заполнить имя и дату рождения.

Также могут отправить информацию о наложении штрафа по почте. Однако, если вы не обновили данные о месте проживания, письмо может прийти на старый адрес.

Ранее "Телеграф" писал, могут ли мобилизовать в армию после оплаты штрафа. Неявка в ТЦК считается административным правонарушением, игнорируя следующие повестки, лицо подвергается новым штрафам, которые могут достигать значительных сумм.