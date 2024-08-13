Украинцам объяснили, могут ли мобилизовать в армию после оплаты штрафа

Размер штрафа может достигнуть космической суммы

В условиях военного положения военнообязанные, получившие повестку, должны своевременно явиться в ТЦК и СП. Однако не все спешат в центры комплектования, чем "нарываются" на штраф.

Адвокат ЮКК "Де-Юре" Лариса Кись объяснила, почему оплата штрафа не освобождает от исполнения воинского долга. Пишет РБК-Украина.

По словам юристки, что неявка в ТЦК считается административным правонарушением, поэтому наказывается штрафом.

"Уплата штрафа не освобождает от обязанности военной службы", — отметила эксперт.

Игнорируя следующие повестки, лицо подвергается новым штрафам, которые могут достигать значительных сумм.

"Любая другая повестка и неявка в эту дату — будет новым нарушением", — подчеркивает Кись.

Законодательством не ограничено количество повесток, которые могут быть направлены лицу. Теоретически, ТЦК и СП могут посылать повестку каждые два месяца.

"И каждый раз — штраф. Следовательно, путь до 160 000 грн суммарной задолженности (размер санкций, от которого исполнительная служба может не только арестовывать счета и имущество, но и заниматься их фактической реализацией) не так уж длинный", — подытожила юрист.

Напомним, за неявку в ТЦК по повестке предусмотрен штраф в размере 17 тысяч гривен.

Ранее "Телеграф" писал, что за игнорирование повестки на ВЛК предусмотрена административная ответственность. Юристы рассказали, какой штраф предусмотрен за это правонарушение.