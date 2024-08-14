"Заморозки" войны не будет? Как бои в Курской области повлияли на сторонников РФ

Курская операция повлияла на сторонников прекращения огня

После проведения операции Сил обороны Украины в Курской области изменилась суть призывов к немедленному прекращению огня. Теперь они стали невозможными.

Об этом рассказал в эфире единого марафона новостей советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, в случае заморозки конфликта по нынешней линии фронта, Украина оставит под своим контролем часть российской территории.

"Это значит, что все должны быть заморожены там, где они находятся. То есть Россия должна заморозиться со своими оккупационными силами на территории Украины… и тогда Курская область будет под контролем Украины", — говорит Подоляк.

Чиновник добавил, что сторонники немедленного прекращения огня теперь не могут об этом говорить.

Стоит отметить, что ранее призывы о немедленном прекращении огня часто звучали от пророссийских политиков. Например, такую позицию неоднократно озвучивал премьер Венгрии Виктор Орбан. Для Украины она не выгодна, поскольку оставляет под контролем России значительные территории и позволяет ей восстановить свои силы для новых нападений в будущем.

Как сообщалось ранее, по сообщению президента Украины Владимира Зеленского, по состоянию на 13 августа под контролем ВСУ находились 74 населенных пункта Курской области.

Тем временем, в Киеве идет обсуждение необходимости создания военных комендатур на территории области, а Минреинтеграции уже запустило горячую линию для тех мирных жителей подконтрольных украинским силам территории, которые хотят эвакуироваться в безопасное место.