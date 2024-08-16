Закон заработал, но есть вопросы: когда украинцы смогут получить лекарства на основе каннабиса

Производители еще должны получить лицензии

В Украине с 16 августа вступил в силу закон о легализации медицинского каннабиса. Однако первые пациенты смогут получить лекарства на его основе не раньше осени.

Об этом в интервью LB.ua сообщил заместитель председателя Гослекслужбы Владимир Короленко. Он отвечает, в частности, за сферу наркотиков.

"Чтобы пациенты получили каннабис как средство для лечения, должно пройти время. 16 августа процесс запустится на практике прихода каннабиса к пациенту. До 16-го была разработка правил игры", — отметил Короленко.

В свою очередь глава Гослекслужбы Роман Исаенко рассказал, как будет работать этот закон на практике. По его словам, сначала кто-то первым получит лицензию на право обращения медицинского каннабиса.

"Мы будем работать с такими лицензиатами, они будут постоянно спрашивать нас, когда заработает система, какими будут правила ввоза, международная таможня будет обращаться. С таможней будем совещания проводить, с Нацполицией", — подчеркнул Исаенко.

По его словам, вопрос не только в том, что каннабис будут выращивать и продавать в Украине для медицинских и научных целей. Исаенко отметил, что можно будет ввозить зарубежные препараты на основе каннабиса.

"Здесь не полностью могу комментировать, потому что есть еще Государственный экспертный центр, Минздрав, регистрирующий активный ингредиент. Насколько я знаю, там вопросы еще открыты, лучше спрашивать их", — подчеркнул глава Госликслужбы.

В то же время Короленко добавил, что система отслеживания и контроля заработает только в октябре. А поскольку, по его словам, в основе закона два принципа — контроль и прослеживаемость, его непосредственная реализация возможна только с запуском системы.

В свою очередь Исаенко подчеркнул, что теоретически, получив лицензию, субъект сможет раньше заключать внешние и внутренние договоры, планировать свою работу. В то же время он подчеркнул, что пока нет лицензии, это просто представление о его работе.

Напомним, 15 февраля 2024 года президент Владимир Зеленский подписал закон о регулировании оборота каннабиса в медицинских и других целях. Этот документ Верховная Рада приняла во втором чтении 21 декабря 2023 года.