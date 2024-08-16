Достаем панамки и солнцезащитные кремы: в Украину возвращается жара, где воздух прогреется больше всего

На небе не будет ни облачка

Уже в понедельник, 19 августа, в Украину вернется жара. Температура воздуха достигнет +30 и выше. В отдельных областях на юге страны можно ожидать +33° в тени.

Такие данные мы видим на сайте Windi.com. В столице Украины, Киеве, в первый рабочий день недели температура днем достигнет отметки +32°.

В Херсоне и Мелитополе воздух прогреется до +33° в тени. Ветер при этом южный, а облаков на небе почти не будет, что явно усилит и без того немалую жару.

Продержится жара и во вторник, 20 августа. Правда, география несколько изменится. Так, в Киеве прогнозируют до +31° в тени, а в Днепре температура воздуха вырастет до +33°.

В Херсоне и Мелитополе температура воздуха прогреется уже до +34° в тени.

В среду, 21 августа, в столице страны температура воздуха снова снизится на один градус, можно ожидать +30°. Однако в восточных регионах и на юге жара будет держаться.

Как видим, в Днепре также +33°, в Херсоне и Мелитополе +34° в тени.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что вместе с жарой в Украину могут вернуться и графики отключений света. Новостью огорчили в Минэнерго.