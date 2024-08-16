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До моря 7 минут, а стоит "копейки": украинцам предлагают бюджетный отдых на популярном курорте (фото)

Автор
Катерина Любимова Катерина Любимова
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Отдых в Затоке 2024 - сколько стоит жилье на станции Лиманская
Отдых в Затоке 2024 - сколько стоит жилье на станции Лиманская. Фото Колаж "Телеграфа"

Гостям предлагают простые комнаты, но там есть все необходимое

Многие любимые курорты Украины сейчас находятся в запущенном состоянии из-за "русского мира". Но чтобы отдохнуть и позагорать на пляже, граждан приглашают в Одесскую область, где работают некоторые базы отдыха и гостиницы.

"Телеграф" выяснил, какие условия предлагают гостям на популярном курорте Затоке на станции Лиманская. Узнайте, за какую цену в поселке можно снять жилье.

Отдых в Затоке в 2024 году

На сайте OLX можно найти объявление, в котором украинцам предлагают снять комнату всего за 200 гривен в частном доме. В помещении есть кровать, шкаф, стул, вентилятор и Wi-Fi. Но главное преимущество — пешая доступность к морю (всего 7 минут).

Отдых в Одесской области в 2024 году
Отдых в ст. Лиманская в Затоке
Отдых на море в 2024 году
Куда поехать на море в Украине в 2024 году

Владельцы недвижимости отметили, что в доме есть все необходимое для проживания: плита, холодильник и другая техника. Во дворе находится туалет, душ с горячей водой, также есть столик и мангал. Для детей предусмотрена площадка с батутом и качелями.

Сколько стоит жилье в Затоке
Сколько стоит жилье в ст. Лиманская в Затоке
Отдых в Затоке
Аренда комнаты в Затоке в 2024

Отметим, что официально пляжный сезон в Одесской области не открывали, поскольку часть территории заминирована. Но люди все равно приезжают на популярную локацию, хотя купающихся в море не так много, как это было до войны.

Где отдохнуть в Украине
Отдых в Затоке в 2024 году

Это прекрасное живописное место, словно потерянное в Карпатах, при этом здесь можно извлечь все выгоды современного туризма. Также мы рассказывали, где можно покупаться в 100 км от Днепра.

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