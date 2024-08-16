До моря 7 минут, а стоит "копейки": украинцам предлагают бюджетный отдых на популярном курорте (фото)
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Гостям предлагают простые комнаты, но там есть все необходимое
Многие любимые курорты Украины сейчас находятся в запущенном состоянии из-за "русского мира". Но чтобы отдохнуть и позагорать на пляже, граждан приглашают в Одесскую область, где работают некоторые базы отдыха и гостиницы.
"Телеграф" выяснил, какие условия предлагают гостям на популярном курорте Затоке на станции Лиманская. Узнайте, за какую цену в поселке можно снять жилье.
Отдых в Затоке в 2024 году
На сайте OLX можно найти объявление, в котором украинцам предлагают снять комнату всего за 200 гривен в частном доме. В помещении есть кровать, шкаф, стул, вентилятор и Wi-Fi. Но главное преимущество — пешая доступность к морю (всего 7 минут).
Владельцы недвижимости отметили, что в доме есть все необходимое для проживания: плита, холодильник и другая техника. Во дворе находится туалет, душ с горячей водой, также есть столик и мангал. Для детей предусмотрена площадка с батутом и качелями.
Отметим, что официально пляжный сезон в Одесской области не открывали, поскольку часть территории заминирована. Но люди все равно приезжают на популярную локацию, хотя купающихся в море не так много, как это было до войны.
Это прекрасное живописное место, словно потерянное в Карпатах, при этом здесь можно извлечь все выгоды современного туризма. Также мы рассказывали, где можно покупаться в 100 км от Днепра.