От Дениса, Лизы, Насти и других: какие украинские фамилии произошли от имен, проверьте в списке свою

У каждого из имен есть множество вариантов фамилий, которые произошли от них

Среди самых разнообразных украинских фамилий есть те, которые произошли от имен. Большая часть из них была создана от имен, которые являются наиболее распространенными на территории Украины.

"Телеграф" рассказывает, какие фамилии были придуманы на основе как мужских, так и женских имен. Согласно данным из открытых источников, таких родовых имен невероятно большое количество.

Как рассказал языковед Василий Ирклиевский, раньше в разных регионах от одного имени могло образовываться множество вариантов фамилий.

Что интересно, наиболее часто предки давали ребенку фамилию по имени ее отца. Таким образом появились распространенные родовые имена, существующие и сегодня. Хотя, есть много фамилий и от женских имен.

Какие фамилии произошли от имен

Дмитрий — Дмытрик, Мытик, Мотик, Мотыка.

Захарий — Захар, Сакар, Сокор, Сокыра; Сакар — Сакыра, Сокыра; Захария — Загар, Загор, Загора, Загорак; Загора — Загура; Захар — Сахар, Сухар; Сахар — Шахар, Чахар, Чагар.

Виктор (Витя) — Викторенко, Викторук, Викторчук; Викторчик, Викторченко; Витенко, Витиченко, Витченко, Витюк, Витяк, Витичук, Витинюк.

Вера — Веренко, Верченко, Верчук, Верчак, Верский.

Виталий — Виталенко, Виталиенко, Витальченко, Виталюк.

Валерия (Лера) — Валерченко; Лерченко, Лерчук, Лерчак.

Анастасий (Анастас) — Анастасенко, Анастасюк, Анастюк.

Елизавета (Лизавета, Елисавета, Лиза) — Елисаветченко/Елизаветченко, Елизаветенко; Лизовенко, Лизовчук/Лизавчук/Лисавчук, Лизчин/Лещин, Лизенко, Лизюк.

Антон — Антоненко, Антонюк, Антоняк, Антощук, Антоныч, Антонович, Антонишин, Антоновский, Антошко, Антонец.

Вадим — Вадименко, Вадимчук, Вадюк, Ваденко, Вадченко.

Денис (Дена, Денко) — Денисенко, Денисюк, Денис, Дениско, Денищенко; Ден, Дена, Дено, Денко, Денюк, Денчук, Денчишин, Дененко, Денченко.

Елена/Олена (Голена, Елена, Илина) — Олененко, Оленченко, Оленко, Оленчук, Оленюк, Оленин, Оленчин, Оленчинский, Оленчишин; Голенченко, Голенчук, Голенчак; Еленко, Елененко, Еленчук, Еленюк, Еленин, Еленчин, Еленский; Иленко, Илиненко, Илинюк, Илинчук, Илинин, Иленчин, Иленский.

Ян (Ясь) — Янко, Янив, Янчи, Януш, Янчик, Ящик, Янчук, Янцюк, Янюк, Янович, Яневич, Яновский, Янковский, Янишин, Ящишин, Янушевич, Яненко, Янушенко, Янченко, Ященко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие фамилии наши предки давали тем, у кого было много денег. Эти люди действительно бережно относились к своим сбережениям и любили часто их пересчитывать.