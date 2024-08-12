Ваши предки имели особую связь с Богом, если фамилия звучит так: проверьте свою
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Некоторые из них образовались на честь святого
Происхождение украинских фамилий часто связано с родом деятельности предка или особенностями его внешности. Так, людям, которые служили в церкви и были священниками, давали соответствующие родовые имена.
Как отмечает Юрий Редько в своей книге "Современные украинские фамилии", некоторые из них образовывались на честь святого как перевод с латинского языка или могли отражать географию места служения.
Кроме того, тем, кто окончил Могилянскую академию или другие духовные семинарии в XVIII-XIX веках, также давали соответствующие родовые имена.
Среди них:
- Дяк, Дяченко, Дячук, Дякун, Дяків, Дяковський, Дячинський, Дячок, Дячишин.
- Ігумен, Гумен, Гуменюк, Гуменяк, Гуменко, Гуменний, Гумінський.
- Поп, Попенко, Попенченко, Поповиченко, Попчук, Попович, Попик, Попов, Попадинець, Попадюк.
- Пономар, Пономаренко, Пономарьов, Пономарчук, Паламар, Паламарчук, Паламаренко.
- Титар, Титаренко, Титарук, Титарчук.
Относительно географических фамилий, которые получали близкие к церкви люди, у них был суффикс —цев. Или они могли образовываться от имени отца — Романенко, Петренко, Николаенко.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие фамилии давали в древности богачам и состоятельным людям. Проверьте, были ли у вас в роду олигархи.