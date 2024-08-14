Мужчинам с инвалидностью нужно повторно проходить ВВК: в каких случаях
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Освобождаются от повторного обследования несколько категорий лиц
Согласно новому закону о мобилизации, мужчины с инвалидностью освобождаются от призыва. Однако такой гражданин может пойти в армию добровольно.
Мужчины с инвалидностью не освобождаются от военного учета и обязаны выполнять все требования, касающиеся ведения учетных документов. Нужно ли проходить ВЛК лицам с инвалидностью, сообщает "Судебно-юридическая газета".
Согласно новым правилам мобилизации, мужчины с инвалидностью ІІ и ІІІ групп, получившие этот статус после 24 февраля 2022 года, обязаны пройти повторную военно-врачебную комиссию. Однако есть несколько категорий лиц, которые освобождаются от повторного обследования:
- люди, получившие ранения на военной службе;
- имеющие психические расстройства и интеллектуальные нарушения;
- у которых отсутствуют конечности, кисти, стопы ног, один из парных органов;
- лица с онкологией;
- с паралитическим синдромом или церебральным параличом;
- люди, которые имеют инвалидность с детства.
Во всех остальных случаях повторное прохождение комиссии обязательно.
Стоит отметить, людям с инвалидностью следует иметь при себе военный билет с соответствующим примечанием об исключении или справке об исключении из военного учета.
Ранее "Телеграф" писал, кто и когда должен проходить ВВК. Справка, подтверждающая пригодность к военной службе, теперь действительна всего год.