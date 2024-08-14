Мужчинам с инвалидностью нужно повторно проходить ВВК: в каких случаях

Освобождаются от повторного обследования несколько категорий лиц

Согласно новому закону о мобилизации, мужчины с инвалидностью освобождаются от призыва. Однако такой гражданин может пойти в армию добровольно.

Мужчины с инвалидностью не освобождаются от военного учета и обязаны выполнять все требования, касающиеся ведения учетных документов. Нужно ли проходить ВЛК лицам с инвалидностью, сообщает "Судебно-юридическая газета".

Согласно новым правилам мобилизации, мужчины с инвалидностью ІІ и ІІІ групп, получившие этот статус после 24 февраля 2022 года, обязаны пройти повторную военно-врачебную комиссию. Однако есть несколько категорий лиц, которые освобождаются от повторного обследования:

люди, получившие ранения на военной службе;

имеющие психические расстройства и интеллектуальные нарушения;

у которых отсутствуют конечности, кисти, стопы ног, один из парных органов;

лица с онкологией;

с паралитическим синдромом или церебральным параличом;

люди, которые имеют инвалидность с детства.

Во всех остальных случаях повторное прохождение комиссии обязательно.

Стоит отметить, людям с инвалидностью следует иметь при себе военный билет с соответствующим примечанием об исключении или справке об исключении из военного учета.

Ранее "Телеграф" писал, кто и когда должен проходить ВВК. Справка, подтверждающая пригодность к военной службе, теперь действительна всего год.