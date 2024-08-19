Суд продовжив домашній арешт нардепа Тищенка: скільки він діятиме

Слідчі дії тривають

У понеділок, 19 липня, Печерський суд Києва продовжив запобіжний захід народному депутатові Миколі Тищенку. Він фігурує у справі про напад на ветерана у Дніпрі.

Як повідомило "Суспільне", скандальний нардеп буде під домашнім арештом до 23 вересня включно.

Зауважимо, у червні в цій справі суд відправляв нардепа під домашній арешт на 60 діб без права внесення застави. Наразі цей термін подовжено. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, інцидент з побиттям військового у Дніпрі стався 20 червня 2024 року. Тоді нардеп Микола Тищенка та люди з його охорони побили ексбійця підрозділу "Kraken" Дмитра Мазоху. Пізніше ЗМІ вдалося встановити особу кожного з нападників.

Наразі у справі про побиття військового у Дніпрі троє підозрюваних: нардеп Микола Тищенко, охоронець Костянтин Цубера, а також Богдан Писаренко.

За кілька днів після інциденту, останнього з них звільнили з Національної поліції. Як зазначили у відомстві, Богдан Писаренко нібито не знав своїх повноважень, не дотримався порядку застосування заходів примусу та не увімкнув портативний відеореєстратор до і під час конфлікту.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Тищенка звинуватили у наведені російської ракети на Дніпро. Вже відомо, які дії нардепа сприяли цьому.