Отключения света в Украине: в "Укрэнерго" уточнили ситуацию на 20 августа

Уровень потребления продолжает расти

Из-за жары, которая снова пришла в Украину, растет потребление электроэнергии. В результате во вторник, 20 августа, графики отключений света будут действовать во всех регионах с 16:00 до 24:00.

Как сообщили в "Укрэнерго", по состоянию на 9:30 20 августа, из-за жары уровень потребления на 2,1% выше, чем в предыдущие сутки. При этом днем ранее максимум потребления был на 3,9% выше, чем в предыдущий рабочий день – в пятницу, 16 августа.

"Это значительное увеличение, ориентировочно равное мощности двух энергоблоков ТЭС. Добавить такой объем генерации сейчас нет возможности из-за последствий ударов россиян по электростанциям", — сказано в сообщении.

Энергетики напомнили, что энергосистема Украины продолжает восстанавливаться после 8 массированных атак россиян. Сохраняется дефицит мощности, а на энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты. Украинцев призывают экономно потреблять электроэнергию в течение всех суток, но особенно – в часы максимального потребления утром и вечером.

В Украину 20 августа электроэнергия будет импортироваться из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общий объем — 19 558 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1235 МВт.

Из-за боевых действий и по другим причинам во вторник полностью или частично обесточены 550 населенных пунктов Украины. Из-за боевых действий есть обесточивания в Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Харьковской, областях. По техническим причинам отключали электроснабжение потребителям Киевской области.

Как сообщал "Телеграф", ранее советник премьер-министра Украины по вопросам энергетики Юрий Бойко дал прогноз ситуации в энергосистеме на ближайшие три месяца. Он пояснил, что она очень зависит от погоды.