Из Германии депортировали большую семью украинцев с детьми: в чем причина

Против украинской семьи правоохранители ФРГ открыли расследование

Власти Германии депортировали украинскую семью с детьми. Их обвинили в незаконном проникновении на территорию ФРГ.

Об этом пишет BILD. Инцидент произошел вблизи города Франкфурт-на-Одере 17 августа.

Легковой автомобиль на польских номерах двигался из Польши в Германию. На границе немецкая полиция выборочно остановила это авто, чтобы проверить документы. За рулем был 31-летний гражданин Украины, а в салоне уместились сразу семь пассажиров — члены одной украинской семьи в возрасте от 3 до 46 лет.

Во время проверки выяснилось, что у них нет необходимых документов для въезда и пребывания в Германии. Каких именно — в СМИ не уточнили.

Вся семья была задержана и доставлена в отделение полиции. Немецкие правоохранители открыли против граждан Украины расследование о незаконном проникновении и пребывании на территории ФРГ, а против водителя завели дело о "незаконном ввозе иностранцев". В итоге всех восьмерых украинцев депортировали обратно в Польшу.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что США депортируют мигрантов из стран бывшего СССР. Стало известно, коснется ли это Украины.