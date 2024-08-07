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Под Киевом три года продают особняк за 150 миллионов: кто владельцы и почему не оставят дом себе

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Особняк за 150 миллионов гривен
Особняк за 150 миллионов гривен. Фото Открытые источники

Вероятно, продажа продиктована не самыми приятными мотивами

Несмотря на полномасштабную войну с РФ, элитная недвижимость под Киевом продолжает стоить огромных денег. За нее владельцы порой просят от 1 миллиона долларов. А есть случаи, когда особняк может стоить в разы дороже.

Так, сервис OLX опубликовал объявление о продаже в Фастовском районе Киевской области (между селами Мархаловка и Иванковичи) особняка за 148,6 млн грн. За эту сумму покупателю предлагают огромный дом по авторскому проекту площадью 1300 "квадратов" с 10 комнатами. А на огражденном забором земельном участке в 2 га даже имеется собственное озеро. "Телеграф" решил разузнать о здании и его владельцах побольше.

Особняк за 150 млн грн продают между двумя селами
Где находится особняк

Внутри дом декорирован в стиле конца XIX века, имеет бассейн, четыре камина, террасы, украшен мрамором и гранитом. При этом особняк полностью автономен – два газовых и электрический котла, скважина для воды, собственная электроэнергия. Правда, бытовой техники и мебели внутри нет, так как в особняке, судя по фото, никто еще не жил.

Дом за 150 млн гривен под Киевом
Рядом с домом свое озеро
Как выглядит дом за 150 млн грн сверху
Особняк вид сверху

Как подчеркивает риэлтор, особняк расположен недалеко от Киева – на авто по Новообуховской и Одесской трассам всего 20-30 минут до столицы, правда, не в часы пик. При этом соседи — "респектабельные люди".

Особняк за 3,5 млн дол. под Киевом
Дом за 150 миллионов гривен окружен лесом

Хотя на OLX объявление появилось 3 августа, "Телеграф" выяснил, что этот дом за 3,3 млн евро (около 3,6 млн долларов) пытаются продать как минимум три года. Так, на YouTube еще в 2021 году появился видеоролик, рекламирующий данный особняк. Также в соцсети Instagram можно найти объявление о продаже этого же особняка за 18 ноября 2023 года.

Элитный дом за 150 миллионов гривен

Через развод, суды и долги по коммуналке – кто и почему продает

Как выяснил "Телеграф", за историей с продажей дома скрывается настоящая драма из жизни украинских миллионеров.

Дом за 150 млн грн под Киевом украшали камнем
Дом строился с размахом и денег не жалели

Так, по данным государственных реестров, владельцем особняка и 2 гектаров земли, прилегающих к дому, являются Галина, Лолита и Никас Квятковские. Из открытых источников удалось выяснить, что речь идет о бизнесвумен из Днепра – Галине Васильевне Квятковской, которая совместно с супругом Виктором занималась строительством и агробизнесом. Упомянутые же Лолита и Никас Квятковские — их дети. Ранее родители проживали в Васильковке Днепропетровской области, где и вступили в брак в 1993-м году.

По данным аналитического сервиса YouControl, в разное время в сферу орбиты семьи Квятковских входили десятки компаний.

Так, Виктор Квятковский связан с 46 фирмами и общественными организациями. В 2015-м году пытался стать депутатом Днепропетровского горсовета от "Батькивщины", правда, неудачно. Галина Квятковская оказалась связана только с семью компаниями.

Вероятно, дела семейства шли замечательно, так что они решили перебраться из Днепропетровской области на Киевщину. Однако в мае 2017-го между супругами начался бракоразводный процесс, инициатором которого выступила Галина Квятковская. Впрочем, развели жену и мужа относительно быстро – Печерский районный суд, уже в декабре того же года расторг брак. Правда, Виктор Квятковский пытался оспорить решение суда, но безуспешно.

Настоящее противостояние началось вокруг совместного имущества супругов, которое Галина и Виктор Квятковские в судах начали делить в 2020-м году. Причем, судя по данным из Реестра вещевых прав, раздел имущества прошел в пользу жены.

Земля на которой стоит дом за 150 млн грн
Участок в 0,75 га был оформлен в июне 2024 года

Так, земельный участок с кадастровым номером 3221485501:01:009:0022 (площадь 0,75 га) в 2020-м году должен был принадлежать Виктору Квятковскому. Но в настоящий момент его собственниками являются его бывшая жена Галина (4/6), Лолита и Никас Квятковские (по 1/6). Данные об этом были внесены Госреестр 24 июня 2024 года.

Владельцы земли с домом за 150 млн грн
Земля принадлежит Галине, Лолите и Никасу Квятковским

В целом суды для семейства Квятковских — обычное дело. С сентября 2020 по ноябрь 2023-го Галина Квятковская с детьми судилась с ПриватБанком за здание бывшего детского сада в Днепре. "Приват" пытался арестовать его в счет долга по кредитной линии, открытой семейству Квятковских в 2007-м году на 20 лет.

Владельцы особняка за 150 млн грн брали кредит у Приватбанка
Кредитная линия от Приватбанка семье Квятковских

С тех пор, по мнению банка, заемщики должны им совокупно 622 тысячи долларов просроченной задолженности. Но в итоге Индустриальный райсуд Днепра, а потом и Верховный суд Украины стали на сторону четы Квятковских и отменили распоряжение нотариуса об аресте здания в счет долга.

Владельцы дома за 150 млн грн должны Приватбанку сотни тысяч долларов
Банк считает, что ему должны 622 тысячи долларов

В то же время Главное управление Налоговой службы Украины в г.Киев наложило ограничение на принадлежащий ей легковой автомобиль. Как оказалось, владелица особняка под Киевом владеет недвижимостью и в столице, по которой образовались долги за коммуналку.

Ограничение на авто для Глины Квятковской
Ограничение на авто для Галины Квятковской

С ноября 2023 года по иску обслуживающей компании — ООО "Жилье-сервис" — открыто исполнительное производство по задолженности на оплату коммунальных услуг Галиной Квятковской. Согласно данным YouControl, дело не закрыто до сих пор.

Не исключено, что именно сложное финансовое положение и заставляет бизнесвумен продавать особняк за без малого 150 млн грн, а не оставить себе.

Если же у вас нет миллионов долларов и евро на покупку особняка, то можно снять "хатынку"в Межигорье. Дом площадью в 400 квадратных метров можно арендовать на месяц всего за 8500 долларов, или 344 тысячи гривен.

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#Недвижимость #Киев #Жилье #Элитная недвижимость