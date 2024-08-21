Особняк для "привередливых клиентов": во Львове за миллион долларов продают элитный дом (фото)

Вместе с этим домом предлагают купить еще один — для гостей или прислуги

Во Львове выставили на продажу 3-этажный элитный дом в престижном районе для "привередливых клиентов" и "ценителей эстетики". Цена дома с участком 990 тысяч долларов (41 млн гривен).

Объявление о продаже разместили на популярной онлайн-платформе. Площадь дома 290 кв.м., а незастроенного участка — 12 "соток".

В описании сказано, что в доме на улице Нагорных (Франковский район) изысканный интерьер, а также он оснащен современными технологиями. Построили его по авторскому проекту и сдали в эксплуатацию в 2008 году. В доме есть одна спальня (24м.кв.) с гардеробной (16м.кв.) и санузлом (16м.кв.), а также еще две спальни с санузлами, но их площадь не указывается. Кроме того есть гостиная (36м.кв.), кухня (24м.кв.), столовая и кабинет. В спальнях есть кондиционеры и вентиляция с рекуперацией тепла. Все комнаты меблированы, а в основных есть напольный обогрев.

Пол в доме выполнен из натурального мрамора, а местами постелен паркет из карельской березы. Окна панорамные, снаружи есть жалюзи. В доме также встроен центральный пылесос. Это специальный прибор, который является частью здания и очищает комнаты от грязи и пыли. Есть система умный дом.

Двор дома также был оформлен дизайнерами, на территории посажены растения, которые цветут с апреля по ноябрь. Есть крытая зона барбекю и открытая терраса, а заезжать на участок можно с двух улиц.

Отопление в доме автономное, установлен котел и бойлер, а также резервный электрический котел. Водопроводная система оснащена автоматическими фильтрами и системами смягчения воды. Более того, есть отдельный кабель для энергоснабжения от трансформаторной подстанции. На случай отключений света установлен во дворе дизель-генератор немецкой фирмы мощностью 15кВт и есть EcoFlow 3кВт.

Желоба, водосточные трубы и наружные лестницы оснащены системой подогрева. Имеется также система грозозащиты и защиты от перенапряжения в городской электросети.

По всему участку установлено автоматическое освещение и автоматическая система полива. Есть система охранно-пожарной сигнализации со сдачей на пульт ГСО и охранного телевидения. Отдельно предлагают купить так называемый "гостевой дом" или дом для персонала площадью 120м.кв. и 2 "сотки" земли с отдельным заездом и гаражом.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве продают особняк за 150 миллионов. На продаже он стоит уже три года.