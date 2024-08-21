Жара лишь набирает обороты, но некоторым областям повезет: прогноз до выходных
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Завершение лета дарит чудесные дни
В Украину вернулась жара и пока она только усиливается. Однако некоторые области в ближайшие дни немного освежат дожди.
По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в большинстве украинских регионов в среду, 21 августа, ожидается +30 +35 градусов, местами (кроме западных областей) +35 +37 градусов. В столице будет около +35 градусов. Она добавила, что 22-23 августа жара несколько ослабнет на севере Украины, в западных областях и частично в центре, но на юге и востоке сохранятся высокие температуры.
"До конца августа жары будет еще хватать в Украине, ближайшее ощутимое ослабление жары маячит где-то с 28 августа", — пишет Диденко.
По прогнозу Укргидрометцентра в четверг, 22 августа, дожди в западных областях (кроме Волыни), а также на Житомирщине, Виннитчине, на Запорожье, Днепропетровщине, Донетчине, Херсонщине и в Крыму. Ночью градусники покажут 16-23 градуса с отметкой "плюс", днем в западной части Украины 23-28 градусов выше нуля, на остальной территории — +28 +36.
В пятницу, 23 августа, дожди с грозами вероятны в Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях. Ночью будет +11 +23 градуса, днем воздух прогреется до 24-36 градусов с отметкой "плюс".
Ранее "Телеграф" детально рассказывал о погоде во Львове на август и первую половину сентября. Она будет практически летней, но без сильной жары.