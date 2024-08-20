Жара пойдет на спад: когда во Львове начнет холодать

Жителям Львова осталось потерпеть жаркую погоду буквально несколько дней

Украину снова накрыла волна жаркой погоды. В большинстве регионов, в том числе и Львове, термометры показывают температуру выше 30 градусов. Однако скоро погодные условия изменятся.

"Телеграф" изучил прогноз погоды на ближайший месяц во Львове. Жара отступит уже со следующей недели.

Так, сегодня во Львове дождливая погода, но столбики термометров показывают +29 градусов на протяжении дня. Осадки в регионе сохранятся до четверга, 22 августа. Всю текущую неделю температура воздуха будет колебаться днем от +23 до +31 градуса, а ночью — от +10 до +16 градусов.

Жара начнет спадать уже со следующей недели. В понедельник, 26 августа, еще ожидается жаркая погода до +28 градусов. А уже со вторника, 27 августа, температура начнет падать. До конца августа во Львове ожидается днем +22+25 градусов, а ночью температура будет колебаться от +11 до +16 градусов. Местами ожидаются дожди.

Первая половина сентября во Львове с переменной облачностью, но без осадков. Температура ожидается от +19 до +25 градусов днем и от +12 до +16 градусов ночью.

Также "Телеграф" рассказывал о том, какие регионы накроют дожди в ближайшие дни. В "Укргидрометцентре" поделились прогнозом погоды.