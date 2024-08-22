На фронт идут не все: категории мужчин, которые получают бронь

Не все предприятия могут бронировать 100% работников

В Украине можно получить законное бронирование от мобилизации. Это касается не только работников предприятий, признанных критически важными для экономики.

"Телеграф" рассказывает, кого бронируют и на сколько. Полный список структур, имеющих право бронировать работников, указан в правительственном постановлении от 27 января 2023 года.

Такую отсрочку от мобилизации получают все мужчины, занимающие определенные должности в учреждениях, правоохранительных органах и органах местного самоуправления. Это касается государственных служащих категории "А", руководителей областных, районных и городских госадминистраций, а также их помощников.

Забронировать можно также работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Нацполиции, Офису генпрокурора, судебной системы и т.п.

Также бронирование распространяется и на работников предприятий, обеспечивающих функционирование вооруженных сил, экономики и жизнедеятельности населения.

Согласно законодательству другим предприятиям разрешено бронировать не более 50% своих работников, в то же время ГСЧС и Нацполиции — до 90% служащих. Предприятия военно-промышленного комплекса вправе забронировать до 100% работников.

Срок отличается для тех, кто по контракту поставляет товары, выполняет работы или оказывает услуги, необходимые для обеспечения нужд войска. Их срок бронирования определяется сроком действия договора. В общей сложности срок брони не может превышать 12 месяцев.

Предприятие считается "критически важным" если:

общая сумма уплаченных налогов, сборов, платежей в государственный и местные бюджеты в течение отчетного налогового года превышает эквивалент 1,5 млн евро;

сумма поступлений в иностранной валюте, кроме кредитов и ссуд, за отчетный налоговый год превышает эквивалент 32 млн евро;

имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства, согласно перечню, утвержденному постановлением правительства от 4 марта 2015 года;

имеет важное значение в области национальной экономики или обеспечения потребностей территориальной общины;

отсутствие задолженности по уплате ЕСВ;

размер средней зарплаты работников составляет не менее размера средней заработной платы в регионе за IV квартал 2021;

является резидентом "Дия. City".

Ранее "Телеграф" писал, что забронированных украинцев могут призвать в армию. Есть случаи, когда бронирование может быть аннулировано.