На фронт йдуть не всі: категорії чоловіків, які отримують бронь

Не всі підприємства можуть бронювати 100% працівників

В Україні можна отримати законне бронювання від мобілізації. Це стосується не лише працівників підприємств, які визнані критично важливими для економіки.

"Телеграф" розповідає, кого бронюють та на скільки. Повний перелік структур, які мають право бронювати працівників, вказаний в урядовій постанові від 27 січня 2023 року.

Таку відстрочку від мобілізації отримують всі чоловіки, які займають певні посади в державних установах, правоохоронних органах та органах місцевого самоврядування. Це стосується державних службовців категорії "А", керівників обласних, районних та міських держадміністрацій, а також їхніх помічників.

Забронювати можна також працівників Державної служби з надзвичайних ситуації, Нацполіції, Офісу генпрокурора, судової системи тощо.

Також бронювання поширюється і на працівників підприємств, які забезпечують функціонування Збройних Сил, економіки та життєдіяльності населення.

Згідно з законодавством, іншим підприємствам дозволено бронювати не більше 50% своїх працівників, водночас ДСНС і Нацполіції — до 90% службовців. Підприємства військово-промислового комплексу мають право забронювати до 100% працівників.

Строк відрізняється для тих, хто за контрактом постачає товари, виконує роботи чи надає послуги, що необхідні для забезпечення потреб війська. Їхній термін бронювання визначатиметься строком дії договору. Загалом термін броні не може перевищувати 12 місяців.

Підприємство вважається "критично важливим" якщо:

загальна сума сплачених податків, зборів, платежів до державного і місцевих бюджетів протягом звітного податкового року перевищує еквівалент 1,5 млн євро;

сума надходжень в іноземній валюті, крім кредитів і позик, за звітний податковий рік перевищує еквівалент 32 млн євро;

має стратегічне значення для економіки й безпеки держави, відповідно до переліку, затвердженого постановою уряду від 4 березня 2015 року;

має важливе значення для галузі національної економіки чи забезпечення потреб територіальної громади;

відсутність заборгованості зі сплати ЄСВ;

розмір середньої зарплати працівників становить не менше розміру середньої заробітної плати у регіоні за IV квартал 2021 року;

є резидентом "Дія. City".

Раніше "Телеграф" писав, що заброньованих українців можуть призвати до армії. Існують випадки, коли бронювання може бути анульовано.