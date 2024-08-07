Операция "Рукавичка": в руки пограничников попало полсотни нарушителей, которые за деньги направлялись за границу в "КАМАЗЕ" (видео)

48 уклонистов заплатили за неудачное пересечение 7,2 млн грн

В Одесской области пограничники задержали большую группу нарушителей государственной границы. 48 мужчин пытались попасть в Молдову, укрывшись в грузовике КАМАЗ.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

"Охранники госграницы с использованием беспилотника отследили движение нарушителей и на окраине села Черная Подольского района остановили грузовик. Грузовой автомобиль марки "КАМАЗ", несмотря на отсутствие каких-либо условий для перевозки людей, "под верх" был "убит" мужчинами", — говорится в сообщении .

В ведомстве также отметили, что всего фигуранты уголовного дела пытались незаконно доставить в Молдову через приднестровский сегмент 48 мужчин призывного возраста.

В ГНСУ установили, что стоимость такой "комфортабельной" поездки составляла 150 тысяч гривен с каждого "клиента". Указанную сумму последние должны были оплатить организатору – админу одного из телеграмм-каналов, в случае их успешной переправки.

Чтобы добраться до границы, мужчин на определенных местах остановки забирал водитель грузовика. Всех пассажиров задержали, а грузовик изъяли. Следственные действия продолжаются.

За попытку незаконного пересечения границы в отношении всех мужчин составлены протоколы об админправонарушении по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП. Дела направлены в суд. Кроме того, они привлечены к админответственности по ст. 202 КУоАП за нарушение пограничного режима.

Следует отметить, что эту информацию сообщали и ряд телеграмм-каналов. Ухилянтов якобы задержали возле населенного пункта Станиславовка Одещины. Машина направлялась в Приднестровье.

Ранее " Телеграф " опубликовал подборку из 8 наиболее эпических фото уклонян, пытавшихся незаконно пересечь границу Украины. Они одевали смешные маски и даже пробовали переплыть Тису на матраце. Также " Телеграф " рассказывал, что в Закарпатской области 15-летний подросток был задержан во время незаконной переправки уклончан за границу. Его мать получила за это штраф в размере 1700 гривен.