Вдоль Тисы натянули колючую проволоку: при попытке сбежать из Украины утонуло уже более 20 мужчин (видео)

Только за 2023 год в Тисе утонули около 20 человек, они пытались попасть в Румынию

Вдоль реки Тиса на Закарпатье установлено ограждение с колючей проволокой. Вероятно, оно рассчитано на то, чтобы помешать уклонистам от мобилизации пытаться вплавь пересечь границу с Румынией. Такие попытки часто заканчиваются трагически.

Видео заграждения опубликовал советник городского главы временно оккупированного Мариуполя Петр Андрющенко. По его данным, пытаясь вплавь попасть в Румынию погибло уже 22 украинца. Он добавил, что вероятность погибнуть при попытке переплыть Тису и сбежать из Украины, выше, чем вероятность погибнуть на фронте.

Стоит отметить, что подтвердить или опровергнуть это фактами трудно, так как цифры погибших на войне украинцев держат, по понятным причинам в секрете. Также неизвестно, сколько человек пытались сбежать в Румынию вплавь — скольким это удалось, а кто погиб. Мы знаем только о тех, чьи тела были обнаружены.

Однако по данным ГПСУ, за 2023 год в Тисе утонули около 20 человек. И это те, кого удалось найти, отметили там. Известно, что уже в 2024 году из реки Тиса извлекли тело утонувшего парня, который, вероятно, незаконно пытался переправиться за границу. Это оказался житель Ивано-Франковской области, 2002 года рождения. По данным пограничников, это был 21 случай гибели человека при попытке переплыть реку, по которой пролегает граница с Румынией.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на границе Украины и Румынии пограничники задержали двух мужчин, которые планировали попасть в Румынию. Для этого они хотели переплыть Тису с помощью детского снаряжения для плавания.