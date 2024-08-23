Коли будуть масово штрафувати тих, хто не оновив дані

Документ з "Резерв+" прирівнюється до оригіналу

В Україні 16 липня завершився термін, за який військовозобов’язані повинні були оновити дані в ТЦК. Громадяни, які не встигли це зробити, можуть отримати штрафи.

Народний депутат Олександр Федієнко розповів у ефірі Еспресо, коли почнуть штрафувати за порушення військового обліку. За його словами, це станеться наприкінці вересня.

Як зазначив нардеп, що зараз штрафи не буде відправляти додому. Зокрема, йдеться про ті, які будуть надходити чоловікам після того, як ТЦК перевірять базу "Оберіг".

Федієнко звернув увагу, що електронна копія військово-облікового документа, отримана через додаток "Резерв+", має таку ж юридичну силу, як і паперовий оригінал. Тому, якщо військовозобов’язаний оновив свої дані в електронному вигляді, але не має при собі паперового документа, він може посилатися на електронну копію.

"Зараз штрафи накладають на тих військовозобов'язаних, які безпосередньо приходять до центру комплектування. Інша справа, коли громадянин приходив до ТЦК й стояв на обліку, оновив свої дані, але, на жаль, не мав при собі оригіналу військово-облікового документа. Якщо ТЦК виписує йому штраф, то варто нагадати, що документ з додатка "Резерв+" прирівнюється до паперового документа і на нього можна посилатись, як на оригінал документа", — розповів нардеп.

Нагадуємо, що невчасне неоновлення даних вважається адміністративним порушенням. За це загрожує громадянину штраф у розмірі від 17 до 25 тисяч гривень. Якщо його не сплатити протягом 15 днів, то сума подвоюється.

У разі незгоди зі штрафом, особа має право оскаржити його протягом 10 днів з моменту отримання постанови. Попри це, більшість людей вважають за краще сплатити штраф, аніж витрачати час і сили на його оскарження.

Раніше "Телеграф" писав, у яких випадках можна оскаржити штраф від ТЦК. Для цього потрібні законні підстави.