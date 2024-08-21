ВВК сочла годным, а болезнь есть: юрист посоветовал, как действовать

Следует убедиться, что призыв в армию осуществляется с нарушением правовых процедур

Перед призывом на военную службу мужчина должен пройти ВВК и получить заключение о пригодности. Есть случаи, когда по состоянию здоровья гражданин не подлежит мобилизации, но его призывают в армию.

Что делать в подобных ситуациях, объяснил адвокат Дмитрий Соловьев. По его словам, мобилизация лица с проблемами со здоровьем без должного медицинского обследования является грубым нарушением законодательства.

"Если человек с проблемами со здоровьем попал под "бусификацию", и его пытаются призвать без проведения должной военно-больничной комиссии, то есть не учитывая его реальный диагноз, конечно, это противоправно", — отметил юрист.

Согласно "Порядку мобилизации граждан" (Постановление Кабинета министров № 560), мобилизация должна учитывать состояние здоровья человека. Поэтому убедитесь, что призыв в армию совершается с нарушением правовых процедур.

Что делать, если вас пытаются незаконно мобилизовать:

соберите все медицинские документы, подтверждающие ваш диагноз. Это могут быть выписки из истории болезни, результаты анализов и т.д.;

напишите официальное заявление в ТЦК, в котором укажите, что вы не согласны с решением о вашей мобилизации и просите провести повторное медицинское обследование;

если повторный медосмотр не дал желаемых результатов, обжалуйте решение ВВК в высшей инстанции или суде.

Юрист рекомендует следить за процессом апелляции и при необходимости контролировать, чтобы решение было рассмотрено и исполнено.

Ранее "Телеграф" писал, могут ли вручить повестку на ВВК, если уже подал заявление на отсрочку. Пока комиссия рассматривает ваше заявление, вы вправе не появляться в ТЦК по повестке.