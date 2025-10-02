Скульптура в полный рост и с любимым жестом: как выглядит памятник на могиле Кернеса (фото)
Памятник установили на третий год после похорон экс-мэра
Геннадий Кернес — бывший мэр Харькова, который умер в 2020 году и был похоронен на центральной аллее городского кладбища №2 в Харькове. Он возглавлял город более 10 лет, и после смерти на его могиле установили необычный памятник.
Что стоит знать:
- Геннадий Кернес умер в декабре 2020 года из-за осложнений от COVID-19
- Памятник экс-мэру Харькова установили в марте 2023 года
- Скульптура изображает Кернеса в полный рост с любимым жестом, и окружена необычной аркой
"Телеграф" рассказывает, как выглядит скульптура, которая появилась на могиле Кернеса на третий год после его смерти.
Когда и от чего умер Кернес?
Геннадий Кернес впервые возглавил Харьков в ноябре 2010 года после перехода Михаила Добкина на должность главы Харьковской ОГА. Спустя 5 лет — в 2015 году он был переизбран на должность мэра. Однако не успел завершить свою каденцию из-за скоропостижной смерти.
Причиной стали осложнения от коронавирусной инфекции. Кернес проходил лечение в берлинской клинике, однако немецкие врачи не смогли спасти жизнь украинского чиновника. Мэр Харькова умер 17 декабря 2020 года, ему был 61 год. Уже 23 декабря в родном городе прошли похороны Кернеса, на которых собралось много людей, среди которых были известные политики и общественные деятели.
Как выглядит могила Кернеса?
Спустя более двух лет в марте 2023 года на могиле экс-мэра Харькова торжественно открыли памятник. Он представляет собой бронзовую скульптуру в полный рост, которую создал известный местный скульптор Александр Ридный.
На памятнике Кернес изображен с его любимым жестом "виктори" — поднятыми вверх указательным и средним пальцами, что символизирует победу. А на лице скульптуры легкая ухмылка. Статую обрамляет необычная арка в форме буквы "Г" (отсылка к имени Геннадий) с цифрой "1", как стремление к первенству во всем.
Стоит отметить, что финансировала установку памятника семья Геннадия Кернеса. В частности, его жена Оксана Гайсинская курировала этот проект, делилась эскизами в соцсетях в 2022 году. А позже показала уже установленный памятник на могиле покойного мужа.
