Скульптура в полный рост и с любимым жестом: как выглядит памятник на могиле Кернеса (фото)

Памятник установили на третий год после похорон экс-мэра

Геннадий Кернес — бывший мэр Харькова, который умер в 2020 году и был похоронен на центральной аллее городского кладбища №2 в Харькове. Он возглавлял город более 10 лет, и после смерти на его могиле установили необычный памятник.

Геннадий Кернес был мэром Харькова 10 лет

Когда и от чего умер Кернес?

Геннадий Кернес впервые возглавил Харьков в ноябре 2010 года после перехода Михаила Добкина на должность главы Харьковской ОГА. Спустя 5 лет — в 2015 году он был переизбран на должность мэра. Однако не успел завершить свою каденцию из-за скоропостижной смерти.

Причиной стали осложнения от коронавирусной инфекции. Кернес проходил лечение в берлинской клинике, однако немецкие врачи не смогли спасти жизнь украинского чиновника. Мэр Харькова умер 17 декабря 2020 года, ему был 61 год. Уже 23 декабря в родном городе прошли похороны Кернеса, на которых собралось много людей, среди которых были известные политики и общественные деятели.

Похороны Геннадия Кернеса. Фото: Редпост

Как выглядит могила Кернеса?

Спустя более двух лет в марте 2023 года на могиле экс-мэра Харькова торжественно открыли памятник. Он представляет собой бронзовую скульптуру в полный рост, которую создал известный местный скульптор Александр Ридный.

Памятник на могиле Геннадия Кернеса

На памятнике Кернес изображен с его любимым жестом "виктори" — поднятыми вверх указательным и средним пальцами, что символизирует победу. А на лице скульптуры легкая ухмылка. Статую обрамляет необычная арка в форме буквы "Г" (отсылка к имени Геннадий) с цифрой "1", как стремление к первенству во всем.

Могила Геннадия Кернеса в Харькове

Стоит отметить, что финансировала установку памятника семья Геннадия Кернеса. В частности, его жена Оксана Гайсинская курировала этот проект, делилась эскизами в соцсетях в 2022 году. А позже показала уже установленный памятник на могиле покойного мужа.

