Венский конгресс 1815 года: как между балами после разгрома Наполеона делили Европу

В конгрессе приняли участие более 200 представителей всех государств Старого Света

Почти девять месяцев в столице Австрийской империи продолжался конгресс, на котором шли переговоры о новом политическом и территориальном устройстве в Европе после падения императора Франции Наполеона I. Завершился долгоиграющий конгресс 9 июня 1815 года принятием Заключительного акта, который подписали все фигуры на шахматной доске Старого Света. А после битвы 18 июня под Ватерлоо окончательно ушла в небытие эпоха захватнических Наполеоновских войн.

"Танцующий конгресс" и возвращение Наполеона

…31 марта 1814 года войска союзников из Антинаполеоновской коалиции вошли в Париж. После уговора и настойчивых протестов своих маршалов и генералов 6 апреля император покидает престол. Произошла реставрация династии Бурбонов, трон занял король Людовик XVIII. Бывшие эмигранты-аристократы и представители клира буквально сразу попытались вернуться к существовавшему до революции 1789 года режиму. Однако сделать это было тяжело, французы ментально изменились: все завоевания революции, и среди них, в первую очередь, равноправие граждан перед законом, уничтожить было практически невозможно.

Бывший император в ранге правителя отправился в изгнание на небольшой итальянский остров Эльба. Он питал надежду на возвращение и готовился к нему.

30 мая в Париже был подписан первый мирный договор главных держав-победительниц (Россия, Великобритания, Пруссия и Австрия) и уже королевской Франции. Условия были довольно мягкими, что вызвало особое недовольство многочисленных государств Германии, наиболее пострадавших от диктата, территориальных пертурбаций (или точнее конфискаций) и контрибуций, наложенных Первой французской империей.

Конгресс проходил с 18 сентября 1814 года в Вене. В нем участвовало 216 представителей всех государств Европы (кроме Османской империи). В городе и его окрестностях поселились тысячи человек, обслуживавших делегации на конгрессе.

На правах хозяина этот общеевропейский форум (намного больший по количеству лиц и охвату государств, чем тот, что в Мюнстере и Оснабрюке в 1648 году подвел итоги Тридцатилетней войны) возглавил гениальный мастер политических интриг, канцлер империи Габсбургов, князь Клеменс Меттерних. Он играл ключевую роль во время переговоров, проходивших в условиях соперничества, шпионских страстей и закулисных договоренностей.

Клеменс Венцель Лотар фон Меттерних. Художник Томас Лоуренс, после 1815 года

Главные участники конгресса, имевшие определяющий голос в принятии решений: от Австрийской империи – Франц I и Меттерних; Великобритании – глава МИД, виконт Роберт Стюарт Каслри и полководец, герцог Артур Уэлсли Веллингтон, будущий победитель Наполеона под Ватерлоо; Российская империя – Александр I, граф Карл фон Нессельроде и посол в Вене, граф украинского происхождения Андрей Разумовский; Прусское королевство – канцлер Карл Август фон Ганденберг и Вильгельм фон Гумбольдт; от королевской Франции – Шарль-Морис де Талейран-Перигор.

Французская политическая карикатура. Венский конгресс, 1815 год. Вблизи стола, на котором разматывается Европа — представитель Франции Шарль-Морис Талейран

На встрече монархов и государственных деятелей впервые в истории дипломатии заседания проходили в большинстве своем в комиссиях и их результаты сначала обсуждали на высшем уровне, а затем одобряли на заключительном заседании. Интересы государств очень часто не совпадали, поэтому переговоры и обсуждение условий будущего акта проходили в острой борьбе и постоянно затягивались.

"Бонусом" шли многочисленные балы, концерты и приемы, проходившие в роскошных аристократических дворцах и замках. Может, потому этот форум и получил название "Танцующий конгресс". Так, 29 ноября 1814 года в роскошном зале "Редут" дворца Хофбург состоялся грандиозный бал, который собрал всех участников конгресса, а в концерте принимали участие почти тысяча музыкантов. В развлекательной программе впервые прозвучала кантата Людвига ван Бетховена "Торжественная минута".

Тем временем свергнутый император через своих шпионов внимательно следил за ходом событий на конгрессе. Наконец, 1 марта уже 1815 года он решил с тысячей своих старых гвардейцев снова вернуться на континент. Высадка готовилась тщательно и произошла вблизи Ниццы в бухте Жуан.

Возвращение Наполеона с Эльбы. Художник Карл Стенбек, 1834 год

Направленные против Наполеона войска почти мгновенно переходили на его сторону. И через Гренобль и Лион экс-император беспрепятственно дошел уже с многотысячной армией до Парижа. Король – о его популярности нечего было и говорить – со двором стремительно переехал в бельгийский город Гент под защиту англо-голландских войск. 13 марта Наполеон издал декрет о восстановлении империи. Начались судьбоносные "100 дней"…

"Больше всех выиграла Россия"

Союзники, продолжавшие в Вене политические прения, создали уже седьмую Антинаполеоновскую коалицию. В битве при Ватерлоо 18 июня 1815 года англо-голландская и прусская армия наголову разбили французскую. 22 июня Наполеон был вынужден вторично отречься от имперского престола. Англичане с согласия союзников отправили его в изгнание на остров Святой Елены в южной Атлантике, где он и умер при до сих пор не выясненных обстоятельствах 5 мая 1821 года.

Битва при Ватерлоо. Художник Уильям Седлер, 1820-е годы

Венский конгресс, который завершил свою работу за неполные две недели до Ватерлоо, зафиксировал равновесие сил и возможностей самых могущественных государств. Наиболее важные решения конгресса, которые затрагивали территориальные вопросы:

Франция должна была вернуться к границам 1792 года.

Россия оккупировала большую часть Великого герцогства Варшавского (сателлита Наполеона) и на этой территории появилось Царство Польское, ставшее сателлитом империи Романовых. Россия присоединила территорию с населением более трех миллионов человек.

Прусское королевство получило почти половину Саксонии, Рейнскую провинцию и большую часть Вестфалии. Пруссия присоединила значительные территории на востоке и западе с населением в пять миллионов человек.

Новая конфедерация – Немецкий союз – объединил германские государства; Австрия занимала в нем ведущую роль.

Австрийская империя отказывалась от Австрийских Нидерландов (Бельгия) и получила компенсацию в Северной Италии, Галиции и Далмации. Австрия также получила значительные территории с населением в 10 млн человек.

Нидерланды и Бельгия объединились, и на карте появилось Нидерландское королевство.

Великобритания оставила за собой Ганновер, Гельголанд, Мальту, Маврикий, Цейлон и мыс Доброй Надежды на юге Африки.

Карта Европы после завершения Венского конгресса в июне 1815 года

Второй Парижский мирный договор, подписанный 30 ноября 1815 года, по условиям был более жестким и вызвал крайне негативные отзывы французов, считавших его национальным позором и унижением.

"Мир этот наложил на побежденную страну, кроме нескольких важных земельных уступок, уплату 700 000 000 франков военных расходов и оккупацию 150-тысячным союзным войском на пять лет. В 107 из 121 параграфа Венского договора определялись прежде всего территориальные условия Европы: дело это, с трудом доведенное до конца, как всегда бывает в подобных случаях, никого полностью не удовлетворившее, все же доставило Европе полстолетия мира… Из пяти великих держав – России, Англии, Франции, Австрии и Пруссии – больше всех выиграла Россия" (Оскар Егер. "Всемирная история. Новейшая история", т. 4).